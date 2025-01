HONOR Magic7 Pro, innovazione AI e prestazioni straordinarie

(Adnkronos) – HONOR ha lanciato ufficialmente il suo nuovo flagship, HONOR Magic7 Pro, sul mercato italiano, introducendo un’esperienza rivoluzionaria nel mondo degli smartphone. Dotato di avanzate tecnologie di intelligenza artificiale, questo dispositivo mira a ridefinire il concetto di AI Phone, offrendo funzionalità straordinarie per fotografia, produttività, prestazioni e comfort visivo. “Siamo entusiasti di presentare la nostra nuova serie flagship, HONOR Magic7, che integra perfettamente funzionalità AI sia sul dispositivo che nel cloud per offrire un’esperienza utente più intuitiva, intelligente e sicura” ha dichiarato George Zhao, CEO di HONOR. “Abbiamo adottato un approccio innovativo riprogettando lo smartphone dal sistema operativo all’hardware, portando una vera intelligenza nei dispositivi.” HONOR Magic7 Pro si distingue per l’integrazione di MagicOS 9.0, che offre un’interfaccia intelligente e personalizzata per migliorare la produttività. Grazie a funzionalità avanzate come AI Translation (con traduzioni istantanee in 13 lingue) e HONOR Notes, che permette di sintetizzare automaticamente contenuti complessi, il dispositivo diventa un compagno essenziale per professionisti e studenti. La presenza dell'app preinstallata Google Gemini aggiunge un ulteriore livello di assistenza AI, aiutando gli utenti a pianificare, creare contenuti e navigare facilmente attraverso i servizi Google. Con Gemini, è possibile generare idee, semplificare attività complesse e collaborare in multitasking senza sforzo. Uno degli aspetti più eclatanti è rappresentato dal comparto fotografico in dotazione all'HONOR Magic7 Pro e grazie all'integrazione dell' AI rivoluzionaria HONOR Image Engine. Il sistema HONOR AI Falcon include: Una fotocamera principale Super Dynamic da 50 MP, ideale per catturare dettagli precisi in qualsiasi condizione di illuminazione. Una Wide Camera da 50 MP per foto di gruppo e paesaggi spettacolari. Un teleobiettivo da 200 MP, perfetto per soggetti distanti e scatti notturni mozzafiato. Con AI Super Zoom, gli utenti possono ottenere immagini cristalline anche a 100x di ingrandimento. Inoltre, funzionalità come HD Super Burst e AI Motion Sensing Capture permettono di congelare azioni ad alta velocità e catturare momenti preziosi con incredibile nitidezza. Alimentato dalla piattaforma Snapdragon® 8 Elite e supportato dal chip HONOR E2 4-in-1, il dispositivo garantisce prestazioni eccezionali. La tecnologia AI Real-Time Rendering porta la grafica a livello PC, offrendo un gameplay fluido e reattivo. La batteria al silicio-carbonio di terza generazione da 5270 mAh, combinata con la ricarica rapida HONOR SuperCharge (100W cablata, 80W wireless), assicura una durata prolungata e una ricarica completa in soli 33 minuti. Il display da 6,8 pollici è ottimizzato con HONOR AI Eye Comfort, che simula la luce naturale per ridurre l’affaticamento visivo. Funzioni come il dimming PWM a 4320 Hz e la riduzione della luce blu migliorano ulteriormente l’esperienza visiva. Inoltre, il vetro HONOR NanoCrystal Shield offre una resistenza 10 volte superiore rispetto al vetro tradizionale, rendendo il dispositivo adatto all'uso quotidiano. "La nostra strategia in Europa si inserisce in un quadro più ampio che riguarda la nostra visione globale per il 2025. Pianifichiamo di adattare i nostri prodotti alle specifiche esigenze e preferenze dei consumatori europei, mercato che consideriamo il nostro secondo mercato domestico dopo quello cinese. Stiamo potenziando tutte le nostre infrastrutture e strategie basandoci su un approccio di co-progettazione, con l'obiettivo di consolidare l'Europa come nostro secondo mercato domestico", afferma Lucas Man Tang Country Manager Italia di Honor. "Per il 2025, prevediamo di introdurre un portafoglio completamente nuovo. Allo stesso tempo, stiamo espandendo la nostra presenza in oltre 30 paesi in tutta Europa. Gradualmente, stiamo anche adattando la nostra comunicazione di marca per renderla più localizzata. Poiché l'Europa rappresenta un mercato così importante per noi, stiamo integrando sempre più elementi dei mercati locali nel nostro design di prodotto globale.

Inoltre, stiamo espandendo il nostro centro prodotti e il centro R&D in Europa, il che ci permetterà di incorporare ulteriori elementi nel nostro design globale. Speriamo che queste iniziative ci permettano di avanzare anche in termini di branding",

conclude Man Tang

.



HONOR Magic7 Pro è disponibile nelle colorazioni Lunar Shadow Grey, Breeze Blue e Black, con un prezzo di partenza di 1299,90€. Dal 15 al 31 gennaio, i clienti possono usufruire di un coupon di 200€ direttamente riscattabile sul sito ufficiale di HONOR. Link all’acquisto: HONOR Magic7 Pro

