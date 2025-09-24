Grande successo per la XVII edizione di “Ballando insieme sotto le stelle per la solidarietà” organizzata al “Circolo Canottieri Irno” di Salerno dal “Club Inner Wheel Salerno Carf”.

Oltre duecento persone hanno partecipato alla XVII edizione dell’evento di solidarietà “Ballando Insieme Sotto le Stelle”, organizzato come ogni anno sull’incantevole terrazza del “Circolo Canottieri Irno” di Salerno, presieduto dal dottor Gianni Ricco, dal “Club Inner Wheel Salerno Carf”, presieduto dalla dottoressa Marcella Petraglia Anzolin, in interclub con il “Club Inner Wheel Salerno Est”, presieduto dalla professoressa Mirella Cocomero Amato, e con i cinque Club rotariani salernitani:” Rotary Club Salerno”(Presidente Francesco Caggiano); “Rotary Club Salerno Est” (Presidente Ermanno Lambiase); “Rotary Club Salerno Duomo”, (Presidente Gaetano Cuoco); “Rotary Club Salerno Picentia” (Presidente Lucio Bojano; “Rotary Club Salerno Nord dei Due Principati” (Presidente Vittorio Villari). La Governatrice del “Distretto Inner Wheel 210”, Trofimena Forte, ha lodato l’iniziativa:” Un evento che si ripete da diciassette anni che crea opportunità ed inclusione”. La presidente dell’Inner Wheel Salerno Carf, Marcella Anzolin, ha ricordato la finalità solidaristica che caratterizza l’evento che ogni anno dà inizio alle attività del sodalizio innerino:” Una serata che non è soltanto un evento di solidarietà, ma un’occasione per celebrare il valore del dono. Ogni volta che ci fermiamo a riflettere sul bisogno degli altri, ogni volta che decidiamo di donare il nostro tempo, la nostra attenzione, il nostro denaro, contribuiamo a costruire un mondo più giusto e solidale”. La presidente Anzolin ha spiegato che il ricavato della serata sarà donato alla “Caritas Diocesana:” A Don Antonio Romano, Vicario Episcopale per la Carità della Diocesi di Salerno, che coordina le mense solidali presenti sul nostro territorio, in particolare quella di “San Francesco” e quella di “Casa Nazareth”, consegneremo il nostro “dono” offerto a tutte quelle persone che frequentano queste mense che pur essendo povere sono sicuramente ricche di umanità”. A nome di tutti i presidenti dei Club Rotary salernitani è intervenuto il Presidente Vittorio Villari che ha sottolineato l’importanza della serata:” Un evento speciale di solidarietà e amicizia organizzato con impegno, passione ed amore: per tutti noi è ormai diventato un appuntamento tradizionale che condividiamo con grande piacere”. Tutti i presenti sono tornati indietro negli anni ascoltando e ballando i famosi brani della disco music degli anni ’70 e ’80, proposti dal gruppo dei “Sunglasses”, composto da Francesco Bavosa (sax e tastiera), Luca Bassanini (chitarra), Corrado Vecchi (pianoforte), Carmine Scarpetta (batteria), Emanuela Tondini (Voce), Mauro Andreoli (basso) e dal DJ Rino Mangarelli. Tra le autorità innerine presenti, salutate dalla segretaria del Club, Cristina Baldoli de Felice, vi erano: la Past President Nazionale dell’Inner Wheel, Maria (Cucca) Andria Pietrofeso; la Segretaria Distrettuale Annamaria Alfano Esposito; la Past Editor Nazionale Carmelina Cafiero Casamassima; la Past Governatrice Bianca De Stefano; la componente della Commissione Internazionale del Distretto 210IW Diana Di Lorenzo Sardone. Presenti le presidenti dei Club Inner Wheel del territorio: Luisa Robustelli (Club Cava dè Tirreni); Margherita Anastasio (Club Costiera Amalfitana); Maria Ventura (Club Nocera Inferiore/Sarno Carf); Antonietta Addesso Rocco(Club Paestum Città delle Rose); Barbara Saccone (Segretaria del Club di Battipaglia, in rappresentanza della Presidente Bettina Lombardi Crisci); Mafalda Del Visco Mennino(Inner Wheel Club di Hirpinia); Annateresa Minuz per il “Club Inner Wheel Costiera Amalfitana); Maria Rosaria Velardo (Inner Wheel Pompei Oplonti). Tra le autorità rotariane presenti: in rappresentanza dell’architetto Angelo Di Rienzo, Governatore del “Distretto Rotary 2101”, vi era il Segretario Distrettuale Mario Petraglia. Presente il Past Governor Antonio Brando. Presenti anche i presidenti dei Club Rotaract salernitani: Roberta Palumbo, Giovanna Morea, Rosaria Flora Ferrara, Antonio Tortora, la Past President dell’Interact Club Salerno Est, Maria Rosa Lambiase, e l’interactiana Marianna Sorborella, proveniente dall’Argentina che ha apprezzato l’affettuosa accoglienza riservatale e le prelibatezze locali preparate dallo chef Matteo Ragone.

Aniello Palumbo

Mi piace: Mi piace Caricamento...