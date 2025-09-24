Cammarota: bandiera palestinese a Palazzo di Città

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
-
“Domani in consiglio comunale chiederò ancora una volta, come due anni fa, che venga finalmente affissa la bandiera palestinese a Palazzo di Città contro la mattanza dei bambini ammazzati e il genocidio, che oggi diventa olocausto”.

Così in una nota Antonio Cammarota, presidente della Commissione Trasparenza.

“Nel corso di tutti i consigli comunali degli ultimi due anni ho sollecitato sensibilità per le piccole vite trucidate”, ricorda Cammarota, “usando per primo la parola genocidio, chiedendo ed ottenendo la mozione di condanna di Israele”.

“L’indifferenza delle Istituzioni legittima estremismi ed uccide più delle armi”, continua Cammarota, “così come le ipocrisie, e la stessa destra politica ricordi che il Fronte della Gioventù di Giorgia Meloni era in prima linea con la bandiera palestinese per l’autodeterminazione dei popoli”.

