Gli appuntamenti in Costiera dall’11 al 20 agosto a cura di GiraCostiera.

__________________ Giovedì 11 Agosto Agerola

Festival Agerola sui Sentieri degli Dei – 11ma edizione

BRUNORI SAS

Musica e parole, conduce Gian Maurizio Foderaro

al Belvedere Parco Corona, h 21.00 Amalfi

CONCERTO AL TRAMONTO

Pastena di Amalfi, h 19.30 Cetara

Ami Cetara

FLO – BRAVE RAGAZZE TOUR

musica e parole, conduce Gian Maurizio Foderaro

Piazzale Grotta, h 21.00 Conca dei Marini

Estate 2022

SFOGLIATELLE ED ALTRE STORIE D’AMORE

Recital con Lalla Esposito e Massimo Masiello

Piazza Olmo, h 21.00 Minori

Minori Estate

LETTO AD UNA PIAZZA CON GIGI MARZULLO E ALICE

Talk show

Piazza Cantilena, h 21.00 Ravello

70mo Ravello Festival

CONCERTO ALL’ALBA

ORCHESTRA GIOVANILE LUIGI CHERUBINI

Direttore, Erina Yashima

Musiche di Weber, Grieg, Dvorak

Belvedere di Villa Rufolo, h 5.30

La stagione più bella

TERRAZZE AL SOLE

IL PAESAGGIO E LA VITA ITALIANA NELLA PITTURA DEI VIAGGIATORI DEL XX SECOLO

presentazione dl libro di MASSIMO BIGNARDI

Giardini del Vescovo, h 19.00 ————————————————- Venerdì 12 agosto Amalfi

Borghi in festa

SERENTA LUNTANA

Accademia Mandolinistica Napoletana in Concerto

Pastena, h 19.30 Maiori

TI ILLUMINO D’IMMENSO

Gli archi di Parthenope “note da film”

concerto a lume di candela

Giardini Mezzacapo, h 21.30

Minori Estate

LETTO AD UNA PIAZZA CON GIGI MARZULLO E ENZO GRAGNANIELLO

Talk show

Piazza Cantilena, h 21.00 Positano

Vicoli in arte

IOEMIASORELLA TRIO

Spettacolo di musica e parole

Sagrato Chiesa Madre, h 20.30 Praiano

I suoni degli Dei – Notte di Luna Piena

SOLISTI BRASS EVOLUTION

Musiche da Bach a Morricone

La stagione più bella

LA NATURA FANTASTICA

Spettacolo per bambini

Giardini del Vescovo, h 21.30 Scala

Scala Sound Trek

JASTEMMA

Daniele Sanzone, voce

Enzo Cangiano, chitarra

Gianluca Ciccarelli, basso

Mirko Del Gaudio, batteria

Piazzetta S. Lorenzo, h 21.30 Vietri sul Mare

Vietri cultura

SELEZIONI REGIONALI DI MISS ITALIA

Piazza Attilio Dalla Porta, h 21.00 ———————————————————— Sabato 13 Agosto Conca dei Marini

Estate 2022

CONCERTO ALL’ALBA

Estate 2022

Facciamo Furore

NOTTE MUSICAL

con Giorgio Adamo, Bruno Barone, Giovanni Quaranta ed Enrica La Femina

Piazzale della chiesa S. Giacomo, h 21.00 Minori

Minori Estate – XXVII ediz Solaio De’Pastai

FISAFLUTE DUET

Largo solaio dei Pastai, h 21.30 Vietri sul Mare

Vietri cultura

FELICE D’AMICO

Piazza Attilio Dalla Porta, h 21.00 ——————————————————– Domenica 14 Agosto Amalfi

GRAN CONCERTO DI FERRAGOSTO

Piazza Duomo, h 21.15 Maiori

FESTA PATRONALE DELL’ASSUNTA

h 8.30 – Concerto bandistico

h 11.00 – Matinée sinfonico

h 21.30 – programma lirico-sinfonico CAPODANNO D’ESTATE

Dance show

Anfiteatro del porto, h 23.00

Positano

FESTA PATRONALE DELL’ASSUNTA

h 9.30 – Pontificale, Chiesa madre

A seguire “alzata del quadro”

h 21.00 – Emozioni e musica in volo, Piazza Flavio Gioia ——————————————————– Lunedì 15 Agosto Maiori

FESTA PATRONALE DELL’ASSUNTA

h 9.30 – Concerto bandistico, Piazza San Pietro

h 11.00 – Matinée sinfonico, Corso Reginna

h 22.00 – programma lirico-sinfonico, Corso Reginna

h 23.00 – Spettacolo pirotecnico, antistante la spiaggia

h 23.30 – programma lirico-sinfonico, Corso Reginna Positano

FESTA PATRONALE DELL’ASSUNTA

h 9.00 – Concerto della banda “Città di Sorrento”, per le strade

h 18.30 – Cento Croci, Cento Ave Maria

h 19.30 – Pontificale, Chiesa madre

24.00 – Spettacolo pirotecnico Vietri sul Mare

Vietri cultura

FELICE D’AMICO IN TRIO

MADE IN SUD

Spettacolo con Eliana Cantone e Peppe Iodice

Corso Reginna, h 21.30 Vietri sul Mare

Vietri cultura – Festa della Trippa

DUO SALVATORE GENTILE ED ENRICO ADINOLFI

Iaconti, h 21.00 ——————————– Mercoledì 17 Agosto Maiori

FIORELLA MANNOIA in

LA VERSIONE DI FIORELLA

Anfiteatro del porto, h 21.30

ticket

INCONTRI DI ALIMENTAZIONE LOCALE CON ESTHER SCHMITT

Minori Estate – XXVII ediz Solaio De’Pastai

DUO ENARMONICI

Largo solaio dei Pastai, h 21.30 —————————— Giovedì 18 Agosto Maiori

UNA SERATA TRA AMICI

spettacolo di Christian De Sica

Anfiteatro del porto, h 18.00

ticket Ravello

La stagione più bella

HANSEL, GRETEL E LA CASA DA MANGIARE

spettacolo della Compagnia degli Sbuffi

Maiori Festival

GARA A REMI CON GOZZI

Frazione Erchie, h 17.30 FRED DE PALMA LIVE

Dance music show

Anfiteatro del porto, h 23.00

ticket Minori

Minori Estate – XXVII ediz Solaio De’Pastai

APPASSIONATAMENTE NAPOLI

10 STORIE E 10 CANZONI CON IL MAESTRO MAURIZIO RUGGERO

Largo solaio dei Pastai, h 21.30 Ravello

70mo Ravello Festival

MUSICAETERNA

Direttore Teodor Currentzis

Nadezhda Pavlova, soprano

Dmitry Ulyanov, baritono

Musiche di Strauss, Shostakovich

Auditorium Oscar Niemeyer, h 20.00

Borghi in festa

VILLANELLE E FIOR DI NOTE

Concerto di G. Marra, P. Salurso e A. Speranza

Pogerola, h 21.00 Maiori

Festa del pescato

TONY TAMMARO

Solarium sul Mare/Porto di Maiori, h 21.00

ticket Praiano

Praiano Chambre and Jazz Music

EVOCATIONS

Piano Recital di Oderigi Lusi

Musiche di D. Cimarosa, F. Liszt

Piazza San Luca, h 21.00