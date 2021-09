Givova Scafati, vittoria a Roma e Final Eight di Supercoppa conquistata.

Tre su tre. La Givova Scafati festeggia la sua terza vittoria in altrettanti incontri nel

girone arancione di SuperCoppa 2021, aggiudicandosi il primo posto a punteggio pieno nel

raggruppamento e conquistando così l’accesso alle Final Eight in programma il prossimo fine

settimana a Lignano Sabbiadoro.

Il primo obiettivo stagionale è stato così raggiunto grazie al successo per 88–60 ai danni e sul parquet dell’Atlante Eurobasket Roma. Cinque uomini in doppia cifra (Daniel, Ambrosin,

Clarke, Raucci e Monaldi) sono l’emblema di una bella prova corale del collettivo agli ordini di

coach Rossi, che ha tirato con superiori percentuali dal campo (50% contro 36,7%), sia da due punti (66,7% contro 48,5%) che da tre punti (12,5% contro 38,7%), e che ha collezionato ben 22 assist, ovvero una quantità di gran lunga maggiore rispetto agli avversari (solo 7).



LA PARTITA

La Givova Scafati entra subito in partita (2–6 al 3’), ma la risposta dei locali non tarda ad

arrivare (6–6 al 4’). Si va avanti a suon di botta e risposta, con i viaggianti a spingere il piede

sull’acceleratore ed i padroni di casa (bene Davis) a rintuzzare (10–10 al 5’). Clarke, De Laurentiis ed Ikangi alzano la voce (13–21 all’8’) e consentono ai gialloblù di chiudere in vantaggio 15–23 la prima frazione. Sale in cattedra lo statunitense Davis, protagonista del recupero capitolino fino al 27–28 al 14’. Gli scafatesi non mostrano la stessa fluidità di gioco offensivo e in difesa fanno fatica a contenere le scorribande avversarie, pur conservando un leggero vantaggio (29–32 al 16’). Il ritorno in campo di Raucci è funzionale per i campani, che riescono ad arrivare all’intervallo in vantaggio 34–41. Alla ripresa delle ostilità, la Givova Scafati è padrona assoluta del campo: Rossato e Monaldi sono i protagonisti del 34–52 al 23’, che scava un solco importante tra le formazioni. Il solito Davis (coadiuvato dal connazionale Hill) non basta, perché capitan Rossato e soci sono determinati a fare risultato (38–56 al 25’) e riescono a mantenere la distanze pressoché invariate fino al suono della terza sirena (47–64). Anche Ambrosin si erge a protagonista e così il divario tra le due contendenti si fa ancora più ampio (53–75 al 34’), chiudendo di fatto anzitempo la contesa. I laziali escono mentalmente dal campo e si fanno surclassare da Daniel e Raucci, con quest’ultimo che firma il massimo vantaggio sul +31 (55–86 al 37’), che precede di pochi minuti il suono della sirena conclusiva, mentre il tabellone elettronico segna 60–88.



LE DICHIARAZIONI

Dichiarazione di coach Alessandro Rossi: «Siamo contenti per diversi motivi. Innanzitutto

per esserci qualificati alle Final Eight di SuperCoppa da detentori del titolo. In secondo luogo per dare un senso al nostro precampionato, giocando le partite più competitive possibili. Le Final Eight saranno infatti un test importante di crescita. Oggi i ragazzi sono stati eccellenti a conservare una continuità ed intensità difensiva per l’intero arco dei 40 minuti. In attacco abbiamo molti margini di miglioramento, dobbiamo avere maggiore fiducia nel far circolare il pallone. Andremo a fare la nostra parte anche alle Final Eight con grande determinazione. Cucci? Ha avuto un risentimento alla caviglia, oggi lo abbiamo utilizzato poco, speriamo non sia nulla di grave».

L’ala Davide Raucci: «E’ stata una partita combattuta contro una squadra che voleva

vincere per proseguire nella competizione. Siamo invece riusciti a contenerli con una buona

solidità mentale e fisica. C’è mancato Cucci sin da subito nel reparto lunghi, dove abbiamo avuto qualche problema nelle rotazioni, però ce la siamo cavata ed abbiamo vinto anche con un buon margine. Mi piace moltissimo questa squadra, siamo dieci combattenti, ognuno in campo dà il massimo e si impegna al 100%. Dobbiamo ancora lavorare per trovare la giusta chimica da poter sfruttare quando arriveranno i momenti difficili. Siamo reduci da tre partite di altissimo spessore contro tre formazioni che ci hanno messo in difficoltà, però il test vero arriverà quando affronteremo squadre con un roster di livello superiore».



I TABELLINI

ATLANTE EUROBASKET ROMA – GIVOVA SCAFATI 60-88 ATLANTE EUROBASKET ROMA: Romeo 2, Leonetti n. e., Santini, Hill 15, Viglianisi 1, Molinaro, Cicchetti 6, Schina 6, Tomasello 4, Davis 22, Pepe 4. Allenatore: Pilot Damiano. Assistenti

Allenatori: Crosariol Andrea, Zanchi Umberto.

GIVOVA SCAFATI: Daniel 11, Costa, Parravicini 2, De Laurentiis 6, Ambrosin 14, Clarke 10, Rossato 9, Raucci 13, Monaldi 10, Cucci 4, Ikangi 9. Allenatore: Rossi Alessandro. Assistente Allenatore: Nanni Francesco.



ARBITRI: Ferretti Fabio, D’Amato Alex, Miniati Gian Lorenzo.

NOTE: Parziali: 15-23; 19-18; 13-23; 13-24. Falli: Roma 24; Scafati 30. Usciti per cinque falli: Viglianisi, Molinaro, Pepe, Daniel, Ikangi. Tiri dal campo: Roma 18/49 (36,7%); Scafati 29/58 (50%). Tiri da due: Roma 16/33 (48,5%); Scafati 17/27 (63%). Tiri da tre: Roma 2/16 (12,5%); Scafati 12/31 (38,7%). Tiri liberi: Roma 22/31 (71%); Scafati 18/30 (60%). Rimbalzi: Roma 33 (9 off.; 24 dif.); Scafati 35 (10 off.; 25 dif.). Assist: Roma 7; Scafati 22. Palle perse: Roma 16; Scafati 10. Palle recuperate: Roma 6; Scafati 11. Stoppate: Roma 2; Scafati 0.