Givova Scafati, big match contro Ravenna.

Alle ore 18:00 di domenica 19 dicembre al PalaMangano è di scena la gara più importante dell’intero campionato di serie A2. Sul parquet di Viale della Gloria si affronteranno, infatti, le due società che occupano appaiate la vetta del girone rosso: Givova Scafati ed Orasì Ravenna. La squadra che riuscirà ad imporsi si aggiudicherà poi anche il titolo di campione d’inverno con una giornata di anticipo rispetto alla fine del turno di andata. Le motivazioni che accompagnano ambedue gli entourage a questa sfida sono davvero tante e di grande prestigio, per cui ci si attende una gara di grande intensità e fisicità, in cui entrambi i quintetti daranno il massimo in campo per far propria la posta in palio e primeggiare in solitudine in vetta al raggruppamento.

La Givova Scafati, in particolare, è mossa da una gran voglia di mettersi alle spalle la sconfitta subita a Cento domenica scorsa e far valere il vantaggio del fattore campo, contando sull’organico al completo, nonostante qualche acciacco muscolare ed un pizzico di stanchezza che accomuna d’altronde un po’ tutte le società in questo periodo della stagione agonistica.

L’AVVERSARIO

Anche l’Orasì Ravenna è reduce da una pesante ed inopinata sconfitta interna per mano del’Umana Chiusi (77-84) ed è quindi mossa da una gran voglia di riscattarsi, memore del risultato conseguito la scorsa stagione agonistica, quando riuscì ad imporsi al PalaMangano con una prestazione da incorniciare del vetarano Cinciarini (13,1 punti di media), uno dei principali terminali offensivi della truppa dell’esordiente coach Lotesoriere (al suo primo anno da capo allenatore in questa categoria), senza dimenticare poi la coppia statunitense formata da Tilghman (playmaker da 16,9 punti e 3,8 assist di media) e Sullivan (ala forte da 12,3 punti e 8,5 rimbalzi di media). Rispetto alla passata stagione, sono rimasti in gruppo anche la guardia Denegri (9,9 punti di media), il centro Simioni (9,4 punti di media) e l’ala piccola Oxilia (7,1 punti di media). Completano il roster giallorosso l’ala forte Gazzotti ed i giovani Laghi (guardia), Berdini (playmaker) e Arnaldo (guardia), bravi a subentrare dalla panchina con energia e grinta.

LE DICHIARAZIONI

Il capo allenatore Alessandro Rossi: «Ci avviciniamo ad una partita importante tra due società che hanno finora dimostrato di meritare la prima posizione nel girone e vorranno fare di tutto per conservarla. Le sensazioni sono quelle della vigilia di una partita di prima fascia, che giocheremo in casa, confidando nella spinta del popolo del PalaMangano, che in gare come questa può risultare decisivo, infondendoci qualcosa in più a livello di energia nervosa e fisica. Si affronteranno domenica due squadre diverse per caratteristiche fisiche, tecniche e di organizzazione. Ravenna dispone di giocatori di esperienza come Cinciarini, altri navigati della categoria, anche se giovani, come Oxilia, Denegri, Simioni, oltre a due americani non appariscenti ma funzionali ed utili. Affronteremo una squadra completa, esperta, che gioca una pallacanestro diversa dalla nostra per ritmo e caratteristiche tecniche, che ha nella solidità e nella costanza i suoi punti di forza. Abbiamo un pizzico di stanchezza fisica e qualche acciacco muscolare che sarà sicuramente accantonato in virtù dell’importanza della sfida, che non vediamo l’ora di disputare. Vogliamo conquistarci quel titolo di campioni d’inverno che premierebbe il lavoro fatto finora e la continuità di gioco offerto. Ai tifosi chiedo di starci vicino, perché abbiamo bisogno di loro e del loro sostegno e appoggio, che finora la squadra ha dimostrato di meritare».

Il capitano Riccardo Rossato: «Domenica ci attende una partita tosta, contro la squadra che in classifica ha i nostri stessi punti e guida il girone rosso. E’ importante fare risultato per conservare la prima posizione, ma siamo soprattutto concentrati su noi stessi, perché vogliamo dimenticarci della sconfitta subita domenica scorsa, tornare immediatamente alla vittoria e farlo con una prestazione convincente. Tra le mura amiche non possiamo permetterci passi falsi, dobbiamo continuare a fare punti e dimostrare agli avversari che non è facile venire ad imporre il proprio gioco sul nostro parquet. Ravenna gioca ad un ritmo sicuramente più basso rispetto al nostro e finora ha dimostrato di essere una protagonista indiscussa dell’intero turno di andata, contro cui dovremo mettere tanta energia. Dobbiamo tenere gli occhi puntati sull’esperto Cinciarini, uno dei loro principali terminali offensivi, senza dimenticare quel blocco di atleti che già nella passata stagione indossavano la stessa maglia e quindi giocano in maniera fluida, conoscendosi molto bene. Vorremmo rivivere dagli spalti le stesse emozioni della partita casalinga contro Verona, che ci hanno fatto vivere una atmosfera da playoff».

MEDIA

La partita sarà trasmessa in diretta video streaming dal sito internet della Lega Nazionale Pallacanestro (tramite il servizio in abbonamento prepagato “LNP Pass” a questo

link: https://lnppass.legapallacanestro.com/).

Aggiornamenti in tempo reale saranno resi noti attraverso la pagina Facebook ufficiale del club e tutti gli altri canali social (Telegram, Instagram e Twitter).

Inoltre, sarà possibile assistere alla visione della gara in differita su TV Oggi (tasto 71 del digitale terrestre) nel giorno di martedì 21 dicembre (ore 20:40) ed in replica nel giorno di mercoledì 22 dicembre (ore 15:00).