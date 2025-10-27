Givova Scafati batte anche Livorno

La Givova Scafati concede il bis, seconda vittoria consecutiva contro la Libertas Livorno alla Beta Ricambi Area – PalaMangano. Ma anche coach Alberto Mazzetti, alla sua seconda panchina da capoallenatore, si regala un raddoppio. E il segnale più incoraggiante, contro i toscani che finora erano state tra le migliori squadre di questo inizio di campionato, arriva dalla distribuzione dei punti in attacco – sei giocatori in doppia cifra, nove a segno – e dalla difesa che ha rappresentato un’arma importante per il successo finale. I gialloblu vincono inoltre la battaglia ai rimbalzi, altro elemento che dimostra come la costruzione della squadra sia entrata nella fase cruciale. Neanche il tempo di godere della vittoria che si torna subito in palestra per allenarsi. Perché mercoledì 29 ottobre c’è il turno infrasettimanale con la trasferta a Cividale.

Starting five:

Givova Scafati: Mascolo, Walker, Mollura, Allen, Iannuzzi

Biemme Livorno: Valentini, Woodson, Filloy, Piccoli. Tiby

La partita:

L’equilibrio della gara è subito spezzato, a inizio primo quarto, da una sequenza di triple – targate Walker (2), Mascolo e Mollura – che scava, con un primo allungo e poi con un break di 10-0, un vantaggio per i padroni di casa: 17-6 al 6’. Ma Livorno resta sempre a distanza di sicurezza, affidandosi soprattutto a Tiby e in seconda battuta a Woodson o Valentini. Il +11 resta il massimo vantaggio del primo periodo, che poi va in archivio sul 27-18. Si riparte ancora con Walker, nel secondo quarto, caldissimo da tre. Ed è subito 30-18 (+12 nuovo massimo vantaggio). Coach Diana cerca di mischiare le carte, chiedendo più difesa e intensità, ma Scafati trova un super Fresno che in poco più di 9 minuti ne segna 10, seguito da Allen incisivo sia dentro che fuori al pitturato, oltre a Mascolo e Caroti che dispensano assist ai compagni. Al 16’ è nuovo massimo vantaggio: 43-25 (+18, con gli ospiti autori solo di 7 punti dall’inizio del secondo quarto). Ma lentamente inizia la risalita della Libertas Livorno, mai doma. Che fino al riposo ne segna 14 rispetto ai 9 di Scafati, che comunque non perde mai il controllo della partita. All’intervallo lungo è 52-39.

L’inizio della ripresa è un prevalere degli attacchi sulle difese. Senza grandi sussulti, il tempo scorre fino al 25’. Sono due triple consecutive, di Allen per i gialloblu e Tiby per i toscani, ad assestare il punteggio sul 61-51. Ma nonostante il gap ridotto, Livorno non riesce a ricucire completamente il divario. Anzi, sono di nuovo i padroni di casa, con Mollura, Pullazi e Caroti, a raggranellare qualche punto in più rispetto agli avversari fino all’ultimo mini riposo con il tabellone che segna 75-58 e un soddisfacente +17.

L’ultimo periodo scivola senza particolari sussulti nelle prime fasi. Tant’è che in due minuti e mezzo nessuno fa sentire il rumore della retina e non certo per merito delle difese. Poi ci pensano Pullazzi e Piccoli da tre in due azioni consecutive: 78-61 al 33’. Diana, come ultima chance, si affida alla zona. E qualche effetto lo sortisce. Nei quattro minuti successivi, Scafati non vede mai il canestro. Mentre Livorno torna sotto la doppia lunghezza di svantaggio. Passando dal 78-58 al 78-75 del 38’ con un parziale di 17-0 per gli ospiti. Nel momento di maggiore pressione dei toscani, l’asse Allen-Italiano costruisce un canestro importante per Scafati. Al quale replica Valentini dalla lunetta (80-77). Allora Mascolo decide allora di mettersi in proprio e chiudere la contesa. Prima ne fa 2 in penetrazione, poi conquista un rimbalzo e in transizione sfodera un assist per Caroti che segna la tripla. La Givova torna così a distanza di sicurezza, 85-77 a 60 secondi dalla sirena finale. Si spengono qui le residue speranze di Livorno. Alla fine vince Scafati: 92-82.

Le dichiarazioni di coach Mazzetti:

“Sono molto felice della vittoria, ma faccio i complimenti a Livorno che ha dimostrato di essere squadra solida. E nell’ultimo quarto ci ha messo in difficoltà. Nei primi tre periodi abbiamo fatto il nostro gioco, siamo stati davvero bravi. Sono anche contento per Mollura e Fresno, che sono stati protagonisti di una prestazione importante. Nel finale abbiamo commesso qualche sbavatura, ma ci siamo poi ripresi con un parziale di 5-0 che ha chiuso il match”.

Givova Scafati – Biemme Livorno: 92-82 (27-18, 25-21, 23-19, 17-24)

Givova Scafati: Walker 12, Chiera n.e., Iannuzzi 3, Mollura 15, Allen 15, Italiano 2, Mascolo 12, Pullazzi 8, Caroti 15, Fresno 10.

Head coach Alberto Mazzetti, assistenti Van Den Hende e Chiariello.

Biemme Livorno: Woodson 21, Tiby 21, Valentini 13, Fantoni 4, Tozzi 8, Filloy, Piccoli 7, Pacitto n.e., Possamai 6, Filoni 2.

Head coach: Andrea Diana, assistenti Venucci e Bonaccorsi.

