Givova Scafati, al PalaMangano arriva Cantù.

Ultima sfida interna della stagione regolare del campionato di serie A2 2021/2022 per la Givova Scafati che, domenica pomeriggio, alle ore 17:45, affronterà al PalaMangano l’Acqua San Bernardo Cantù, nella terza giornata della fase ad orologio.

Con il dubbio legato alla presenza in campo del centro De Laurentiis, ancora reduce dal brutto colpo subito nell’ultimo match disputato contro la G. T. G. Pistoia, la compagine dell’Agro proverà in un solo colpo a chiudere in bellezza la seconda fase della competizione dinanzi al proprio pubblico e contestualmente vendicare la sconfitta rimediata lo scorso mese nella semifinale di Coppa Italia sul neutro di Roseto degli Abruzzi.

L’AVVERSARIO

Quella che scenderà in campo sul parquet di Viale della Gloria è uno dei migliori collettivi dell’intera categoria, partito sin da subito con ambizioni di alta classifica e con l’obiettivo di puntare alla promozione e quindi ad un immediato ritorno in massima serie. L’esperto coach Sodini può contare su un organico ampio e completo in ogni reparto, ma con l’incognita Allen, che dovrebbe restare lontano da un rettangolo di gioco ancora per qualche settimana, a causa di un infortunio. La sua assenza sarà comunque compensata da atleti del calibro di Bryant (playmaker da 15,3 punti di media), Stefanelli (guardia da 10,9 punti di media), Bucarelli (ala piccola da 3,1 assist di media), Bayehe (centro), Da Ros (ala grande), Nikolic (ala piccola), Severini (ala piccola) e Cusin (centro).

LE DICHIARAZIONI

Il capo allenatore Alessandro Rossi: «Quando si entra in clima partita, si ha solo voglia di giocare, per cui non abbiamo accolto di buon grado il rinvio della sfida di Capo D’Orlando. Ora però siamo già concentrati e pronti ad affrontare Cantù, una squadra di primissima fascia, che abbiamo già affrontato in Coppa Italia. Sarà una bella battaglia, perché entrambe le squadre hanno i rispettivi obiettivi ancora da raggiungere: noi il primo posto, loro il secondo. Sarà una partita dal tenore agonistico importante. Servirà una gara di impatto fisico e mentale di alto livello, al di là della probabile assenza di Allen, perché Cantù ha un organico ampio e costruito per vincere. La sfida di Coppa Italia ci ha insegnato che Cantù è una squadra che non molla, neppure di fronte alle difficoltà, ma spero che da quella sfida abbiamo tratto gli insegnamenti giusti. Chiamiamo ora a raccolta i nostri tifosi, che devono continuare stare vicino ad una squadra che sta lottando, perché nei momenti difficili avremo sicuramente bisogno del calore dei nostri sostenitori».

Il capitano Riccardo Rossato: «Per imporci contro Cantù dobbiamo ripartire dai primi due quarti giocati contro di loro a Roseto in occasione della Coppa Italia, nei quali siamo riusciti ad imporre il nostro gioco e la nostra fisicità. Poi però sono stati più bravi di noi, ma ora vogliamo dimostrare di essere superiori. Cantù è una delle squadre accreditate al salto di categoria, dotata di grande fisicità in ogni ruolo, con atleti che conoscono molto bene questo campionato e che potrebbero dire la loro anche in massima serie. Dovremo stare attenti su Stefanelli, ma in generale su tutta la squadra, perché è completa in ogni reparto. Ci teniamo a fare bene in questa ultima partita interna della fase ad orologio, sperando di avere un PalaMangano caloroso come domenica scorsa».

MEDIA

La partita sarà trasmessa in diretta video streaming dal sito internet della Lega Nazionale Pallacanestro (tramite il servizio in abbonamento prepagato “LNP Pass” a questo

link: https://lnppass.legapallacanestro.com/).

Aggiornamenti in tempo reale saranno resi noti attraverso la pagina Facebook ufficiale del club e tutti gli altri canali social (Telegram, Instagram e Twitter).

Inoltre, sarà possibile assistere alla visione della gara in differita su TV Oggi (tasto 71 del digitale terrestre) nel giorno di martedì 26 aprile (ore 20:40) ed in replica nel giorno di mercoledì 27 aprile (ore 15:00).