Giornate Europee del Patrimonio a Ravello

La Fondazione Ravello anche quest’anno aderisce alle Giornate Europee del Patrimonio, riportando la musica in Villa Rufolo a poco più di un mese dalla fine della 73esima edizione del Ravello Festival.

Esplicitando il titolo scelto per connotare l’iniziativa “Mille anni di storia, architettura, musica e buone pratiche”, la giornata di domenica 28 settembre si articolerà in due momenti.

Alle ore 10.30, visita guidata a cura di esperti del territorio e della storia della villa con focus particolare sull’architettura, gli stili, le tecniche costruttive e le innovazioni introdotte dai proprietari del Palazzo nelle varie epoche (alle 10.45 partenza della visita in lingua inglese).

Alle ore 12, nell’Auditorium di Villa Rufolo, spazio alla musica con il concerto della flautista Ylenia Cimino e del pianista Fabio Silvestro, due affermati solisti, vincitori di diversi concorsi nazionali ed internazionali. Per la Cimino un ritorno nella “Città della musica” dopo la sua applaudita esibizione al Ravello Festival 2019.

Il duo eseguirà un programma accattivante con pagine di Platti, Donizetti, Gaubert, Fauré, Tchaikovsky e Borne.

Per partecipare alla visita guidata è necessario prenotarsi con una mail a prenotazioni@villarufolo.it, con acquisto del biglietto ordinario di ingresso alla Villa.

L’ingresso al concerto sarà consentito fino ad esaurimento dei posti disponibili e con acquisto del biglietto di ingresso alla Villa.

Le Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days) costituiscono il più partecipato degli eventi culturali in Europa, promosso nel 1991 dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione Europea. Come ogni anno, i musei, i luoghi della cultura e le istituzioni culturali possono aderire inserendo loro iniziative nel programma online del Ministero della Cultura per il tramite della Direzione regionale Musei nazionali

Campania.

Lo scopo della manifestazione è far apprezzare e conoscere a tutti i cittadini il patrimonio culturale nazionale ed europeo e incoraggiare la partecipazione attiva per la sua salvaguardia e trasmissione alle nuove generazioni.

Nella giornata di domenica 28 settembre sarà inoltre ancora possibile visitare a Villa Rufolo la mostra delle opere di Anselm Kiefer espressamente prorogata per l’occasione.

www.villarufolo.it | Tel. 089 857621 | prenotazioni@villarufolo.it

Domenica 28 settembre

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio

Villa Rufolo

Ore 10.30 visita guidata in lingua italiana

Ore 10.45 visita guidata in lingua inglese

Biglietto di ingresso alla Villa

Auditorium di Villa Rufolo, ore 12.00

Ylenia Cimino, flauto

Fabio Silvestro, pianoforte

Biglietto di ingresso alla Villa

Programma

Giovanni Benedetto Platti

Sonata n. 6 in Sol Maggiore, Op. 3

Gaetano Donizetti

Sonata

Philippe Gaubert

Nocturne et Allegro Scherzando

Gabriel Fauré

Fantasia Op. 79

Pyotr Ilyich Tchaikovsky

Aria di Lensky dall’Opera “Eugene Onegin”

François Borne

Fantaisie Brillante sur “Carmen”

Mi piace: Mi piace Caricamento...