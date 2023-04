Giornata Internazionale della Danza, BorderlineDanza apre le porte ad una giornata di studi.

BorderlineDanza, da sempre attenta alla promozione dell’ars coreutica tra le nuove generazioni, ha immaginato di celebrare la Giornata Internazionale della Danza in modo singolare. Nel segno dell’orientamento di una formazione che possa essere propedeutica ad un futuro inserimento professionale, sabato 29 aprile, dalle 10 alle 18.30, la Compagnia apre le porte del Centro Sociale di Via Guido Vestuti a chiunque voglia festeggiare danzando questo evento.

In programma una maratona di lezioni gratuite per ragazzi e ragazzi dai dodici anni in su.



La ricorrenza è colta come un’opportunità: «È sempre importante creare occasioni di studio per tutte le età, specialmente per adolescenti e giovani adulti in formazione», spiega il direttore della Compagnia, Claudio Malangone.



La Giornata Internazionale della Danza è stata istituita nel 1982 e promossa dall’International Dance Council dell’UNESCO per celebrare la Danza in tutte le sue forme. La data commemora la nascita di Jean-Georges Noverre, il più grande coreografo della sua epoca, creatore del balletto moderno. La ricorrenza di oggi coincide anche con la fine dello stato d’emergenza e l’uscita da un biennio buio e difficile e il desiderio di onorare la danza nella sua universalità e versatilità, esaltandone i valori culturali e sociali, il potere di regalare emozioni e sensazioni profonde quale massima espressione di libertà, si fa più forte.

Le lezioni, aperte ad un numero massimo di 50 allievi/allieve per classe, per garantire una buona qualità di studio, saranno tenute dallo stesso Malangone e dai danzatori stabili della Compagnia, Luigi Aruta, Adriana Cristiano, Antonio Formisano e Giada Ruoppo.

Ecco gli orari delle lezioni presso la Sala Polifunzionale del Centro Sociale: 10:00/11:30 1° classe junior (12-14 anni), 12:00/13:30 2° classe junior (12-14 anni); 14:30/16:30 1° classe senior (a partire da 15 anni); 16:45/18:45 2° classe senior (a partire da 15 anni).

La partecipazione è gratuita. Tutte le info sul sito www.borderlinedanza.it