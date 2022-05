Giffoni for Kids partita la call.

Parte la call ad evidenza pubblica per Giffoni For Kids, il programma di Giffoni Innovation Hub per l’accelerazione di startup, spin-off e giovani talenti finanziato con l’avviso pubblico “Misure di rafforzamento dell’Ecosistema innovativo della Regione Campania (Por Campania FSE 2014- 2020 – ASSE III obiettivo specifico 14)”. Partner del progetto sono la società di consulenza finanziaria e direzionale Iniziativa Cube s.r.l. e l’Università degli studi di Salerno con il Dipartimento di Scienze Aziendali – Management & Innovation Systems.

Oggi la presentazione all’Innovation Village di Napoli insieme all’assessore regionale all’innovazione, ricerca e startup, Valeria Fascione e tutti i player coinvolti nell’iniziativa: Luca Tesauro, CEO & Co-Founder di Giffoni Innovation Hub, Jacopo Gubitosi, direttore generale di Giffoni, Marco Messina, partner di Iniziativa e Roberto Parente, Prof. Ordinario dell’Università degli Studi di Salerno.

GFK è nato grazie alla spinta propulsiva di Giffoni che, da oltre 50 anni, è punto di riferimento assoluto internazionale del mondo dei ragazzi. Si tratta di un’iniziativa dedicata a startup e progetti che sviluppano prodotti e servizi rivolti al mercato Kids & Teens di tutto il mondo, supportando idee in grado di generare un impatto positivo sulla società e sulla vita delle nuove generazioni.

La call è rivolta a tutte le startup costituite, ma anche a business idea che con la loro soluzione negli ambiti Media, Education, Edutainment, Environment, Health, Design, Communication, Energy, Smart Communities, Games, Food e Fashion, puntino a realizzare un prodotto/servizio o un impatto positivo per il target bambini e adolescenti.

Le diverse fasi attuative pensate per il programma GFK prevedono la realizzazione di azioni finalizzate alla scoperta ed emersione del talento imprenditoriale; l’implementazione di un percorso di affiancamento qualificato di business; il coinvolgimento di partner industriali e stakeholders; l’attrazione di capitali; la promozione di percorsi e missioni internazionali per favorire il networking e la business growth e il coinvolgimento dei media specializzati per garantire un elevato impatto mediatico all’intera operazione e alle singole iniziative attivate.

L’offerta di Giffoni Innovation Hub per GFK comprende:

Un percorso della durata di tre mesi, alla fine dei quali verranno selezionati i 10 progetti più importanti, con attività di brand, product & service acceleration, pianificazione strategica e go to market strategy, in cui verranno fornite skills, know-how e strumenti agli startupper per sviluppare il loro progetto al meglio. Sale riunioni e spazi di coworking per consentire alle startup di lavorare nelle modernissime strutture della Giffoni Multimedia Valley . Una mentorship garantita per ogni progetto al fine di agevolare i partecipanti nel contatto con imprenditori e investitori della rete Giffoni. Concluso il percorso di accelerazione, ai migliori, viene offerta la partecipazione ad eventi dedicati, come ad esempio, lo Startupitalia Open Summit .

La collaborazione tra aziende, Università, centri di ricerca, incubatori di impresa e altri soggetti del mondo produttivo porterà allo sviluppo e al rafforzamento di un ecosistema per l'Innovazione in Campania, in grado di rispondere non solo al fabbisogno innovativo regionale, ma anche nazionale.

“Sono molto contenta del lancio della call Giffoni For Kids che è l’unico progetto, dei 22 presentati stamattina all’Innovation Village, dedicato al mondo dei kids in target con le attività istituzionali di Giffoni – dice l’assessore regionale all’Innovazione, ricerca e startup Valeria Fascione – E’ un progetto innovativo nel suo concept che ha già grandi aziende nella sua compagine allargata ed è declinato secondo l’ottica dell’open innovation. GFK è anche un’opportunità per fare atterrare metodologicamente le attività di Giffoni Innovation Hub sul loro target specifico. Mi sembra che sia la migliore sintesi tra il Festival di Giffoni e Innovation Hub che si sviluppa costantemente attraverso nuovi progetti, attività innovativa e opportunità per i ragazzi”.

“Il lancio della prima call di Giffoni for Kids – spiega Luca Tesauro, Founder & CEO di Innovation Hub – è un altro tassello importante che Giffoni inserisce nell’ambito delle attività dell’ecosistema innovativo della nostra regione. La Campania è già da anni una tra le più attive e in crescita nell’ambito dei progetti di creazione di nuove imprese innovative. Il mondo delle industrie creative e culturali è in costante trasformazione e Giffoni, da sempre osservatorio privilegiato delle nuove generazioni, con questa iniziativa vuole consolidare il rapporto di fiducia costruito negli anni con startup e giovani talenti e supportarli nei loro percorsi di crescita e di sviluppo, con l’obiettivo di creare nuove opportunità lavorative nel Mezzogiorno”.

“Contiamo che Giffoni for Kids possa rappresentare una grande opportunità per startup ed innovatori provenienti da tutta Italia – sottolinea Marco Messina, partner di Iniziativa – Grazie ad un programma di accelerazione ad alto valore aggiunto che prevede il coinvolgimento di un vasto network di partner, sia industriali che finanziari, in una location dotata di moderne tecnologie idonea ad alimentare la creatività ed un sistema in grado di generare una pluralità di occasioni per lo sviluppo per le startup partecipanti”.

“Sono coinvolto nell’avventura di Giffoni da molto tempo condividendo esperienze importanti con Gubitosi e Tesauro – ricorda Roberto Parente, Prof. Ordinario dell’Università degli Studi di Salerno – Un ecosistema innovativo ha ingredienti di base che si ritrovano tutti nel mondo Giffoni. Se ci chiediamo quali sono le sfide da affrontare, chi può dare un contributo e in che modo, le potenziali risposte le troviamo nell’ecosistema Giffoni che con progetti come GFK può dare l’opportunità ai ragazzi di essere protagonisti dello sviluppo imprenditoriale”.