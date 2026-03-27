Gestione social professionale: cosa fa davvero la differenza? Intervista a Massimiliano Consiglio, CEO di Kynetic

Nel panorama del marketing digitale contemporaneo, i social network rappresentano uno degli strumenti più importanti per la visibilità di aziende, professionisti e attività commerciali. Tuttavia, la semplice presenza sui social non è sufficiente per ottenere risultati concreti. Sempre più imprese comprendono che la gestione professionale dei social media richiede strategia, competenze e continuità operativa.

Per approfondire questo tema abbiamo intervistato Massimiliano Consiglio, CEO di Kynetic, agenzia di consulenza digitale con sede a Salerno e Milano con oltre trent’anni di esperienza nella comunicazione online e nello sviluppo di strategie di marketing per imprese e professionisti.

“Essere presenti sui social non significa fare social media marketing”

Dottor Consiglio, molte aziende hanno profili social attivi. Perché spesso non riescono comunque a ottenere risultati?

«Il problema principale è che molte imprese confondono la presenza sui social con una vera strategia di social media marketing. Pubblicare qualche post ogni tanto non significa fare comunicazione digitale.

La gestione professionale dei social media richiede invece una pianificazione precisa. Ogni contenuto deve avere un obiettivo: aumentare la visibilità del brand, generare contatti, rafforzare la reputazione dell’azienda oppure supportare il processo di vendita.

«Senza una strategia, i social diventano semplicemente una vetrina disordinata.»

“Il piano editoriale è la base di tutto”

Qual è il primo elemento che distingue una gestione professionale dei social?

«Il primo elemento è sicuramente il piano editoriale. Prima di pubblicare qualsiasi contenuto è necessario definire una strategia che tenga conto di diversi fattori:

il target di riferimento

il settore di mercato

gli obiettivi aziendali

il tipo di contenuti più efficaci per quel pubblico

Un piano editoriale ben strutturato permette di creare una comunicazione coerente e continuativa nel tempo.

Questo significa alternare contenuti informativi, contenuti di valore, contenuti promozionali e contenuti di engagement. Solo così i social network diventano uno strumento efficace di marketing.»

“La qualità dei contenuti fa la vera differenza”

Quanto conta la qualità dei contenuti nella gestione dei social media?

«Conta moltissimo. Oggi i social sono saturi di contenuti e per emergere è necessario produrre materiali professionali.

Parliamo di:

testi ben scritti

grafiche curate

immagini di qualità

video coinvolgenti

contenuti informativi utili per il pubblico

Le aziende che pubblicano contenuti improvvisati difficilmente riescono a costruire una presenza autorevole.

Al contrario, quando la comunicazione è curata nei dettagli, il brand appare più professionale e aumenta la fiducia degli utenti.»

“La sponsorizzazione è fondamentale per ampliare la visibilità”

I contenuti organici sono sufficienti oppure servono anche campagne sponsorizzate?

«Oggi le piattaforme social funzionano sempre più come sistemi pubblicitari. Per questo motivo le sponsorizzazioni sono diventate una componente fondamentale della strategia.

Una gestione professionale dei social media prevede anche:

campagne pubblicitarie mirate

targetizzazione del pubblico

analisi dei dati

ottimizzazione delle performance

Attraverso le sponsorizzate è possibile raggiungere utenti realmente interessati ai servizi o ai prodotti dell’azienda.

La differenza rispetto alla pubblicità tradizionale è che ogni campagna può essere misurata e ottimizzata in tempo reale.»

“Analizzare i dati è fondamentale”

Quanto è importante monitorare i risultati delle attività social?

«È fondamentale. Uno degli errori più comuni è pubblicare contenuti senza analizzare i risultati.

Una gestione professionale dei social media prevede invece un’attività costante di analisi delle performance. Questo significa monitorare:

copertura dei contenuti

interazioni

crescita della community

traffico verso il sito web

generazione di contatti

Questi dati permettono di capire quali contenuti funzionano meglio e di migliorare continuamente la strategia.»

“I social devono lavorare insieme al sito web”

Qual è il rapporto tra social media e sito web aziendale?

«Il sito web rimane il centro della presenza digitale di un’azienda. I social media devono essere considerati uno strumento per portare traffico qualificato verso il sito.

Attraverso i social è possibile:

raccontare il brand

condividere contenuti di valore

intercettare nuovi utenti

indirizzarli verso pagine specifiche del sito

Quando social media, sito web e strategie SEO lavorano insieme, il sistema digitale dell’azienda diventa molto più efficace.»

“Le aziende che investono nei social ottengono risultati concreti”

Qual è il consiglio che darebbe alle aziende che vogliono migliorare la propria presenza sui social?

«Il consiglio è quello di considerare i social media come un vero investimento strategico, non come un’attività secondaria da gestire quando si ha tempo.

Una gestione professionale consente di:

aumentare la visibilità del brand

rafforzare la reputazione aziendale

generare nuove opportunità commerciali

creare una relazione diretta con i clienti

I social network, se utilizzati con metodo, possono diventare uno degli strumenti più efficaci per la crescita di un’impresa.»

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