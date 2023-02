Genitorial, la nuova commedia sabato 11 al Teatro delle Arti per Che Comico.

Boomers vs Millennials, Generazione X contro Generazione Z: parte da questo incontro – scontro generazionale una commedia con tutte le conseguenze tragicomiche del caso. A teatro il conflitto di sempre ma a ruoli invertiti. E se fossero i figli a dover educare i genitori? Ecco l’incipit di “Genitorial”, in scena sabato 11 febbraio alle 21 al Teatro delle Arti di Salerno per Che Comico, la stagione ideata dalla Gv Eventi di Gianluca e Valentina Tortora e che questa volta produce anche la nuova divertentissima commedia con Show Management.



Tutto pronto per due ore di spensieratezza con Salvatore Gisonna (protagonista e anche autore con Marco Critelli) e un gruppo di colleghi ben assortito e amalgamato: Yuliya Mayarchuk, l’ucraina napoletana che esordì con Tinto Brass in “Trasgredire” (nel 2000) e ora è nel cast di Mare Fuori; Angelo Belgiovine, comico di razza tra i più divertenti del panorama nazionale, autore Mediaset dal 1999; Peppe Laurato, volto storico di Made in Sud, iniziò in trio con Alessandro Siani e Francesco Albanese per poi formare il i Due X Due con il compianto Massimo Borrelli. In scena anche gli esordienti Mattia Gisonna e Marta Quartararo, entrambi provenienti dalla scuola di recitazione del Teatro Totò.



La regia è affidata a Paolo Caiazzo, comico intelligente, arguto e mai volgare. «Lo scambio dei ruoli in teatro è una miccia comica funzionale da sempre, ma quando si applica a una storia attualissima può diventare esplosiva. Genitorial è un tutorial per genitori, un tutorial inverso che mostra tutto quello che non andrebbe fatto portando in scena tic, manie e debolezze di chi dovrebbe essere un punto di riferimento. Ci siamo divertiti nella preparazione del testo, lavorando sui personaggi per tirarne fuori la giusta lettura», spiega Caiazzo.



SINOSSI In una società dove spesso le parti si ribaltano, ci troviamo davanti ad una famiglia dove la mamma fa l’influencer, il papà ufficiosamente fa il delivery, ma ufficialmente si dedica anima e corpo ai giochi elettronici, mentre a mandare avanti la casa sono i due figli estremamente responsabili. La piccola Chanel, che si occupa delle faccende di casa e Jason che è il genio della famiglia, sempre in contrasto con il padre che lui giudica immaturo e banale, il tutto condito da uno zio invadente e ipocondriaco, ingegnere, ma con poco ingegno che lavora in un call center e vende aspirapolveri. La situazione cambia quando la scuola manda a casa un assistente sociale pignolo e stravagante per verificare il comportamento dei genitori completamente assenti nella vita scolastica dei figli. A questo punto i due devono rimboccarsi le maniche, immergersi in questa nuova avventura, quella dei genitori, e aiutati dallo zio cercano di meritarsi la fiducia dell’assistente sociale nonché l’amore dei loro ragazzi.



Per la GV Eventi questo è il terzo nuovo spettacolo inserito in cartellone che produce. Direttore di scena Peppe Isaia, assistente alla produzione Ennio Pessolano; service Bottega San Lazzaro; luci Raffaele Sguazzo; audio Francesco Giunti; scenografia Bottega San Lazzaro e Salvatore Acconciagioco; foto e grafica Francesco Fiengo Studios.

INFO UTILI Lo spettacolo andrà in scena sabato 11 febbraio alle 21 al Teatro delle Arti. Per informazioni e prenotazioni: 089 233998 oppure 3274934684 – www.teatroridotto.com.