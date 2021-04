Genea Lanzara, vittoria nel derby contro Benevento.

La Genea Lanzara fa suo anche il secondo dei tre recuperi in programma nel Campionato Nazionale di Serie A2. I giovanissimi allenati da Nikola Manojlovic hanno trionfato, al termine di una partita bellissima da parte di ambo le squadre, tra le mura amiche della Palestra Caporale Palumbo superando il Benevento di coach Jaksa Boglic.

Soprattutto, nel recupero ha sicuramente vinto più di tutti lo sport sano e corretto, con i giovanissimi schierati in campo e qualche atleta di esperienza che hanno regalato sessanta minuti vibranti agli appassionati di pallamano. Il successo maturato da capitan Giordano e compagni vale, per i salernitani, la conferma al secondo posto della classifica, coi sanniti distaccati due punti e con una gara in più rispetto alla Genea, che dovrà ancora recuperare il match con Il Giovinetto tra due settimane.

L’ incontro diretto dalla coppia arbitrale Cardone – Cardone vede i salernitani partire forte, affidandosi ad un bel gioco organizzato e poi finalizzato in modo particolare da De Luca e Manojlovic, quest’ultimo autentico mattatore del match con quattordici segnature. La Genea Lanzara è avanti 6-2, poi 9-5 e raggiunge il massimo vantaggio sul 17-11, complici le parate di un superlativo Di Marcello tra i pali e nonostante ben dieci minuti complessivi di inferiorità numerica. Il Benevento accorcia, poi sul 17-13.

Il secondo tempo si apre sulla falsariga dei primi trenta minuti di gioco ma, giunti sul parziale di 22-17, i sanniti premono il piede sull’acceleratore e, sfruttando il buon momento difensivo ed anche qualche errore dei padroni di casa, non solo impattano ma riescono a portarsi anche avanti di misura (22-23). Il doppio timeout chiamato da coach Manojlovic fa ragionare i suoi, che risalgono la china riportandosi avanti e raggiungendo un divario di tre reti sul 31-28. Nel finale Benevento accenna alla ripresa, ma non basta: il match si chiude sul 31-30.

“ Sapevo che sarebbe stata una partita dura – dichiara coach Nikola Manojlovic – il Benevento è una squadra con tanto cuore e tanto carattere. E’ stato un match molto bello, emozionante, con diversi errori tecnici da ambo le parti dovuti alla giovane età dei ragazzi. A fine primo tempo eravamo sopra di quattro, nello spogliatoio ho detto ai ragazzi che bisognava giocare ancora più concentrati perché sapevo che i nostri avversari non avrebbero mollato di un centimetro. Hanno recuperato, ma nel finale abbiamo ritrovato compattezza e lucidità facendo nostri i due punti.

I portieri, inoltre, hanno offerto una bellissima prestazione. Faccio i complimenti, difatti, a Di Marcello, Barbosu e Vasca. Noi volevamo questo successo per mantenere la seconda posizione, non c’è mai stata nessuna richiesta o pressione da parte della società nel terminare la stagione ai primi posti, anzi, l’obiettivo era salvarci e soprattutto far crescere il nostro giovanissimo roster. Magari tutti i match fossero così equilibrati, aiuterebbe tanto nella maturazione di tutti gli atleti”.

Archiviato il derby con la Pallamano Benevento, la Genea Lanzara continua il proprio tour de force e Sabato sarà ospite della Pallamano Ragusa, nella settima ed ultima trasferta siciliana della stagione.

GENEA LANZARA – PALLAMANO BENEVENTO 31 : 30

GENEA LANZARA: Avallone 1, Bellini, Biraglia, De Luca 7, Di Giuseppe, Di Marcello, Fiorillo 5, Giordano, Iorio, Manojlovic 14, Milano C. 1, Milano A. 2, Nocerino, Senatore A., Senatore M. 1, Vitiello. All: Manojlovic

PALLAMANO BENEVENTO: Barbosu, Chiumiento, Coviello, Damiani, De Luca, Formato 4, Fragnito, Galliano 10, La Peccerella, Mercurio, Rossi 5, Sangiuolo 8, Savcenco 3, Vasca. All: Boglic

ARBITRI: CARDONE – CARDONE

Classifica: Noci 29, Genea Lanzara 23*, Benevento 21, CUS Palermo 16, Mascalucia 16, Il Giovinetto 12*, Haenna 11, Ragusa 11, Alcamo 5, Messina 4.