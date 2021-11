Genea Lanzara, trasferta a Fondi.

Dopo una lunga pausa la Genea Lanzara ritorna in campo, e lo fa sull’ ostico campo della capolista Fondi. La compagine laziale ha fatto sinora bottino pieno in campionato, ma i salernitani della Genea viaggiano sulle ali dell’ entusiasmo dopo i successi esterni ad Enna e Petrosino e le ottime indicazioni a seguito del primo concentramento della Youth League.

I ragazzi cari al coach Nikola Manojlovic saranno chiamati a dare il meglio di loro stessi per cercare di ottenere altri due punti pesanti lontani dalle mura amiche.

“La pausa di due settimane ci ha consentito di recuperare tutti gli atleti – dichiara Nikola Manojlovic, tecnico della Genea Lanzara – sono molto contento perché arriveremo a questa partita, finalmente, con l’intero organico a disposizione e per questo ringrazio lo staff medico e sanitario. Sono ottimista, inoltre, sullo stato di forma dei miei ragazzi perché, dopo il debutto contro Ragusa, dove a mio avviso hanno pesato le tante novità nel sette base e dunque un mancato amalgama, vedo adesso la mia squadra cresciuta, compatta e man mano in acquisizione dei corretti automatismi di gioco.

E’ la terza partita che affronteremo consecutivamente in trasferta, la quinta se contiamo anche il primo concentramento della Youth League U20, il calendario non è stato benevolo ma non importa, dovremo giocare contro tutte. Ora ci attende la gara contro Fondi, sarà molto difficile: affronteremo una squadra costruita per vincere il campionato e con giocatori molto validi, soprattutto sulla linea dei terzini e tra i pali, con esperienza in A1.

Questo sarà il principale vantaggio dei laziali, la nostra squadra è invece giovanissima ma sono fiducioso perché ho a disposizione un roster davvero valido e che, ripeto, sta lavorando davvero molto bene e con grande affiatamento.

Mi aspetto una partita molto dura – conclude il tecnico – ma arriviamo ad ogni incontro con la stessa mentalità, in quanto consapevoli che in questo campionato nessuna partita è scontata, considerando il livello più alto della passata stagione. C’è molto equilibrio come dimostrano i risultati delle prime quattro giornate, approccio e mentalità giusta saranno fattori fondamentali per incanalare il match in favore dell’una o dell’altra squadra impegnata sul 40×20”.

La gara Fondi – Genea Lanzara andrà in scena domani, Sabato 20 Novembre, alle ore 18.00.