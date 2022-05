Genea Lanzara Handball, vittoria contro Palermo chiude la regular season, domani i sorteggi playoff.

Convincente successo per i salernitani della Genea Lanzara nell’ ultimo turno di Regular Season. Coi giochi, ormai, già fatti, Lanzara e Palermo hanno offerto una bella prestazione regalando uno spettacolo entusiasmante al pubblico di casa.

I ragazzi di coach Manojlovic hanno interpretato bene la gara, fronteggiando ottimamente i siciliani giunti a Salerno per ben figurare e cercare di confermare la quarta posizione in classifica. I giovanissimi di casa, però, hanno condotto l’incontro sin dalle battute iniziali guadagnando un successo che dà carica e motivazione per l’ultima delicata ed impegnativa parte di stagione, distaccando tra l’altro il Ragusa (terzo in graduatoria) di quattro punti, sconfitto ad Enna.

La gara diretta dai signori De Marco e Carcea vede la Genea partire forte: i rossoblu siglano un break di 6-2, difendendo lo scarto di quattro reti sino al termine dei primi 30’ di gioco (17-13 il parziale) complici anche le parate di uno strepitoso Enric Gonzalez. Nella ripresa la Genea Lanzara trova il massimo vantaggio sul +8 (23-15), così coach Manojlovic dà spazio all’intera rosa a propria disposizione che ben ripaga la fiducia del tecnico. Da segnalare due reti di ottima fattura di Andrea Senatore. La gara si chiude sul 38-31 finale; la palma di miglior realizzatore va al siciliano Manno (7 segnature), per la Genea sei reti ciascuno per Vulic, Navarro e Gomez Subarroca.

Archiviata la Regular Season, la Genea Lanzara è attesa da poco più di una settimana di duro lavoro per arrivare pronta ai PlayOff Promozione in massima serie, che si svolgeranno a Chieti a partire dal 18 Maggio.

Domani (Martedì 10 Maggio), saranno effettuati i sorteggi per la definizione dei due gironi eliminatori. Ogni girone sarà composto da tre squadre, al termine le due migliori classificate dei due gironi si sfideranno in maniera incrociata per stabilire le due squadre promosse in massima serie.

Oltre alla Genea Lanzara, le squadre qualificate alla Final Six di Chieti sono: Fondi, Malo, Arcom, Cingoli e Romagna.

I salernitani potranno essere inseriti nel gruppo con le squadre prime classificate dei gironi A e B (dunque Malo e Cingoli), oppure nel gruppo con una prima e seconda squadra classificata dei gironi A e B: le due opzioni sarebbero con Malo e Romagna oppure con Cingoli e Arcom.

“ La Regular Season si è conclusa con la classica ciliegina sulla torta – dichiara con soddisfazione il Presidente Domenico Sica – siamo davvero felici ed entusiasti di questo gruppo giovanissimi che ben si è comportato durante l’annata sportiva raggiungendo risultati brillanti. Nella gara contro Palermo tutti i ragazzi sono scesi in campo dando il loro contributo per la conquista dei due punti. Adesso ci attende un finale di stagione davvero impegnativo ma al contempo entusiasmante, certo che per i ragazzi sarà una fonte incredibile di esperienza per il futuro”.

GENEA LANZARA – PALERMO 38 : 31 (p.t. 17 : 13)

GENEA LANZARA: Milano A., Senatore M. 4, Senatore A. 2, Fiorillo, Milano C., Gonzalez, Florio 5, Giordano, Petito 1, Navarro 6, Vitiello, Avallone 3, Vulic 6, Gomez Subarroca 6, Munda 4, Bellini 3. All: Manojlovic

PALERMO: D’ Arpa, Aragona 2, La Mantia, Spoto 3, Alieri 2, Vitale, Piscopo 1, Testa 2, Pola 2, Manno 7, Lopes 5, Guardì 3, Artale 4. All: Tornambè

ARBITRI: De Marco – Carcea

I RISULTATI DELLA 11^ ED ULTIMA GIORNATA DI RITORNO: Genea Lanzara – Palermo 38 : 31, Il Giovinetto – Aetna Mascalucia 38 : 28, Fondi – Atellana 38 : 25, Benevento – D.T. Mascalucia 36 : 26, Haenna – Ragusa 39 : 25.

LA CLASSIFICA DEFINITIVA: Fondi 38, Genea Lanzara 34, Ragusa 30, Benevento* 24, Palermo 22, Haenna** 18, Il Giovinetto 16, Atellana* 12, Girgenti 11, D.T. Mascalucia 7, Aetna Mascalucia 2.

*= 1 partita in meno