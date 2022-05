Jomi Salerno, mercoledì 11 gara 1 di finale contro il Brixen.

La Serie A Beretta Femminile vede dietro l’angolo il suo apice: la serie di finale Scudetto tra Jomi Salerno e Brixen. Come in Coppa Italia, campane ed altoatesine saranno una contro l’altra nella finale che, a partire dal prossimo 11 maggio, assegnerà lo Scudetto della stagione 2021/22. Si parte mercoledì alla palestra Caporale Palumbo (inizio ore 19) per gara 1, mentre la gara 2 si disputerà domenica 15 maggio (ore 18) a Bressanone. Si gioca sulla distanza delle tre gare, con la possibilità di andare alla bella in caso di equilibrio nei primi 120’, fissata al 17 maggio in casa della formazione altoatesina.

“Per quanto riguarda le semifinali scudetto – afferma il capitano della Jomi Salerno, Pina Napoletano – siamo riuscite nell’intento di chiudere la serie in due gare, vanno comunque fatti i complimenti al Mestrino che nonostante sia arriva a queste gare importanti con una formazione rimaneggiata a causa della doppia assenza di Lucarini e Stefanelli ha giocato una bellissima pallamano riuscendo per alcuni tratti a metterci in difficoltà sia in gara uno che in gara due”.

Il capitano della formazione salernitana poi si sofferma sulla finale Scudetto: “Ora siamo concentrate sulla gara uno di finale Scudetto contro Brixen. E’ la finale attesa da tutto il movimento, noi abbiamo chiuso la stagione regolare al secondo posto per cui giocheremo la prima gara in casa, mentre la seconda ed eventuale terza sfida si disputeranno a Bressanone. Il nostro obiettivo comunque non cambia, stiamo lavorando, siamo nel finale di stagione per cui la stanchezza inizia a farsi sentire. La tensione aumenta con l’avvicinarsi di questi eventi importanti, per quanto ci riguarda siamo comunque concentrate, vogliamo fare bene”.

Lo stesso capitano della formazione salernitana poi conclude: “Mercoledì disputeremo gara uno davanti al nostro pubblico che ci sostiene ed appoggia in ogni occasione, non facendo mai mancare il suo sostegno”.