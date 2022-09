Garanzia Giovani: ultimi posti disponibili per il Corso di Giardiniere d’arte.

L’ITS BACT ha riaperto le iscrizioni per il corso gratuito “Giardiniere d’arte per i giardini e i parchi storici” per diventare esperto per la manutenzione e il restauro del verde storico. Sarà possibile unirsi al gruppo classe per le attività didattiche già avviate: 9 i posti disponibili.

Chi può accedere?

Possono accedere giovani under 35 anni, residenti in una delle regioni dell’Asse 1 Bis del PAR Campania (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Abruzzo, Molise e Sardegna) inattivi/inoccupati o disoccupati e in possesso di un livello di apprendimento pari almeno al 3° livello EQF (attestato di qualifica di operatore professionale), acquisito nell’ambito degli ordinamenti di istruzione o nella formazione professionale.

Come iscriversi?

Aderisci al programma Garanzia Giovani per la Regione Campania tramite il portale ClicLavoro (per accedere al portale iscriviti tramite spid personale o carta di identità elettronica) e indica nella procedura di Garanzia Giovani un centro per l’impiego o un’agenzia per il lavoro. Sarai contattato per un appuntamento.

Puoi iscriverti anche tramite l’Agenzia per il Lavoro BACT Servizi. Per info chiama lo 081 879 9822. Secondo l’appuntamento ricevuto recati presso il centro per l’impiego o l’agenzia per il lavoro indicata e richiedi l’iscrizione al corso presente nel catalogo di Garanzia Giovani. Il Codice percorso da indicare è G – 7241 (Soggetto erogatore: Fondazione ITS BACT). 9 i posti ancora disponibili. La selezione verrà fatta solo in caso di esubero delle domande di iscrizione pervenute. Sarà possibile iscriversi fino al 24 Settembre 2022. Non sono previsti costi di iscrizione..

Scopri di più sul Corso

Il corso forma figure che supportano la manutenzione e il restauro del verde storico, con consapevolezza culturale e tecnologie avanzate. La frequenza obbligatoria è pari all’80% del monte ore. 600 le ore di erogazione di cui 360 di aula/laboratorio e 240 di stage in contesti lavorativi. L’esperto realizza interventi di restauro, conservazione, manutenzione e gestione dei giardini e parchi storici nell’ambito del verde pubblico e privato. Il giardiniere d’arte per giardini e parchi storici è in grado di realizzare gli interventi volti alla conservazione, al rinnovamento, al rifacimento di elementi, spazi, architetture vegetali del giardino, padroneggiando le tecniche, i materiali e le modalità di messa a dimora, cura, prevenzione e rigenerazione degli elementi vegetali di cui sono composti. Realizza interventi di restauro, conservazione, manutenzione e gestione dei giardini e parchi storici nell’ambito del verde pubblico e privato rispettando le forme originarie del giardino, valorizzando le peculiarità storiche, di cultura materiale, architettoniche, ambientali, paesaggistiche, di relazione e utilizzando le tecnologie più avanzate dell’era digitale. La figura è in grado di coordinare il lavoro di diverse professionalità e programmare le attività esecutive. Per maggiori informazioni sulla figura contattaci allo 081.8799822.

Qualifica e sbocchi occupazionali

Il profilo in uscita può trovare lavoro in imprese esercenti l’attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato (Codice Ateco 81.3 cura e manutenzione del paesaggio di cui alla Legge 28 luglio 2016, n. 154), in imprese edili (categoria OG2 restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela), presso organismi pubblici di tutela e gestione di patrimonio culturale verde (concorso pubblico), e altresì presso start up innovative di servizi di cura e manutenzione del verde pubblico e privato.