Forum delle Economie: i prodotti tipici nell’esperienza turistica, giovedì 12 a Capaccio.

Agenda Ore 15:30 Welcome Coffee Ore 16:00 Saluti di benvenuto Francesco Alfieri, Sindaco Capaccio Paestum Luigi Raia, Direttore Generale agenzia regionale per la promozione del turismo della Campania Vito Cinque, Vice Presidente Confindustria Salerno Annalisa Areni, Regional Manager Sud UniCredit Ore 16:15 Intervengono: Ersilia Di Tullio, Senior Project Manager Nomisma Spa “Il sistema lattiero caseario: contributo all’economia ed allo sviluppo del territorio” Ore 16:35 Alessandro Tosi, Referente Agricoltura UniCredit “Il sostegno finanziario per le aziende del settore con focus su PNRR” Ore 16:50 Simona Olivadese, Referente Turismo UniCredit “Made4Italy, un sistema integrato turismo-agricoltura per la crescita e la valorizzazione dei territori” Ore 17:05 Sergio Mario Dimitri, ESG Expert Region Sud UniCredit “Le tematiche ESG in ambito agribusiness e turismo” Ore 17:15 Tavola rotonda sul tema “Prospettive ed evoluzione del Turismo enogastronomico in Campania” Modera: Leandro Sansone, Responsabile Territorial Development Sud UniCredit Intervengono: · Luca Bianchi Direttore Generale SVIMEZ e Vice Presidente ISMEA · Andrea Ferraioli Presidente Gruppo Alberghi, Turismo e Tempo Libero Confindustria Salerno · Ettore Bellelli Vice Presidente Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop · Andrea Ferraioli Presidente Consorzio Vita Salernum Vites · Giuseppe Pagano Titolare Azienda Agricola San Salvatore Ore 17:45 Conclusioni Annalisa Areni, Regional Manager Sud UniCredit