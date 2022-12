Formazione in corso per le aziende cetaresi del progetto Gal Terra Protetta “Cetara Contadini Pescatori”.

Procedono a ritmo serrato le attività di formazione del progetto “Cetara Contadini Pescatori – Gal Terra Protetta” che si tengono – per la parte teorica – nella Sala Benincasa del piccolo villaggio della Costiera amalfitana. Il progetto (GAL TERRA PROTETTA – PSR Campania – Misura 16.3.1 – Contributo per associazioni di imprese del turismo rurale. CUP E26G20000520009), fortemente voluto dal sindaco di Cetara Fortunato Della Monica e da Angela Speranza, già assessore alla Cultura e Turismo che ha poi passato il testimone ai consiglieri Daniele D’Elia e Cinzia Forcellino, è stato scritto e diretto dall’ingegnere Antonio Dura – referente dott. agronomo Gennaro Fiume, coordinatore del Gal Terra Protetta. Le aziende cetaresi coinvolte nel progetto, affiancate da formatori e da guide territoriali, stanno realizzando un percorso formativo che le porterà a diventare esperte di turismo esperienziale e ad entrare in un Club di Prodotto esclusivo, che aggrega i titolari di prodotti turistici validati secondo il disciplinare Storyliving Experience. Del team formativo fanno parte il presidente nazionale Assotes – Operatori di turismo esperienziale, Rosario D’Acunto; Maurizio Testa, responsabile di Artès; Claudia Bonasi esperta in comunicazione pubblica, turistica e food; Beatrice Benocci, esperta in comunicazione ambientale, sviluppo locale e green and circular economy; Alessia Benincasa, consulente di marketing territoriale ed eventi; Giovanna Della Porta, formatrice di inglese specialistico per il comparto turistico. Tra le varie attività in campo anche la realizzazione di video sugli itinerari di turismo esperienziale e cataloghi bilingue dedicati ad ogni singola azienda partecipante al progetto “Cetara Contadini Pescatori” da utilizzare nel corso degli educational tour che si faranno a fine formazione e nelle fiere turistiche.