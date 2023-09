Firema presenta ad Expo Ferroviaria le nuove carrozze Intercity notte

Martedì 3 ottobre, alle ore 13, presso lo Stand A174 della Expo Ferroviaria 2023, in programma dal 3 al 5 ottobre alla Fiera Milano Rho, Firema S.p.a. e Skoda Transportation A.S. presenteranno in anteprima le nuove carrozze notte Intercity di Trenitalia. All’evento, organizzato nell’ambito della più importante esposizione internazionale italiana per la tecnologia ferroviaria, parteciperanno l’AD di Firema, Carlo Logli, il CEO di Škoda Group, Didier Pfleger, e l’AD SKODA TRANSPORTATION Italia srl, Olesea Lachi, per raccontare la partnership che darà forma ai treni intercity di domani.

Trenitalia (Gruppo FS Italiane) ha, infatti, recentemente commissionato al Raggruppamento Temporaneo di Imprese, composto da Firema S.p.a. e Skoda Transportation A.S., l’Accordo Quadro per la progettazione e costruzione fino a 370 carrozze notte per il servizio Intercity, destinate al collegamento a lunga distanza, come Milano-Palermo-Siracusa, caratterizzate dalle più evolute ed efficaci soluzioni tecniche, nel rispetto di tutte le caratteristiche di sostenibilità ambientale, per un valore economico fino a 732,5 milioni di euro.

Il Press Day, sarà l’occasione per presentare a stampa e stakeholder la collaborazione che ha dato vita a questo nuovo importante progetto, finanziato con i fondi del PNRR, al fine di proporre arredi moderni e servizi allineati agli elevati standard normalmente previsti dalle Hotellerie.