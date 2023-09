Accademia Ildegarda apre sede a Salerno

L’Accademia Ildegarda a dieci anni dalla sua fondazione apre la sede di Salerno. Il 29 settembre alle 18.30 verranno presentate tutte le attività, presso il book store Mondadori di Torrione

La sede salernitana, così come quella di Napoli, ha come mission, la promozione della salute nell’individuo attraverso la prospettiva e gli insegnamenti di Santa Ildegarda di Bingen. Il Cardine intorno a cui ruota la nostra Accademia sii basa attraverso l’armonizzazione della persona, la formazione, la terapia, la ricerca e la prevenzione, in un’ottica sistemica multidisciplinare integrata..

L’Équipe dell’Accademia è composta da diverse figure professionali che insieme guardano all’individuo nella sua interezza e complessità, rispettando il principio in base al quale non è possibile curare le ferite psicologiche senza occuparsi anche di quelle del corpo e dell’anima.

Presso la sede Centrale di Napoli, che resta come riferimento per informazioni, prenotazioni e partecipazione, anche nella nuova location di Salerno sarà possibile, previa prenotazione, accedere ai percorsi di supporto ed attivazione delle proprie risorse come il Counselling, percorsi di crescita personale e professionale, laboratori e corsi di formazione ed usufruire degli sportelli di ascolto e di consulenza specifici.

www.accademiaildegarda.it

3408456700 -338 111 3800

segreteria@accademiaildegarda.it