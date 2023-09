I Suoni degli Dei, Ilario Ruopolo ed il suo violino sabato 30 a Li Cannati (Praiano)

Sabato 30 settembre 2023

I SUONI DEGLI DEI – Concerti sul Sentiero degli Dei

📍 Li Cannati – Sentiero degli Dei

ILARIO RUOPOLO

Violino solo

Programma: Johann Sebastian Bach (1685 – 1750), Georg Philipp Telemann (1681 – 1767)

Il concerto si terrĂ alle ore 11:00 presso la localitĂ Â Li Cannati del Sentiero degli Dei,  situata a  537slm, un palcoscenico naturale incantevole: in basso a sinistra appariranno il convento di San Domenico e Vettica Maggiore (frazione di Praiano), da destra l’imponente veduta di Positano, Punta Campanella, i Faraglioni di Capri e l’arcipelago Li Galli.

Ilario Ruopolo – violinista

Diplomato con il massimo dei voti nel 2006 presso il Conservatorio “G. Martucci” di Salerno, ha poi studiato con i Maestri G. Prencipe, G. Franzetti e a Berlino con Christophe Horak (Primo Violino dei Violini II dei Berliner Philharmoniker). Nelle sue collaborazioni: il tour in Giappone (2007) con l “Orchestra da Camera della Campania” con il violoncellista Luigi Piovano (Primo Violoncello dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia). Nel 2008 si candida all’audizione per la Luigi Cherubini Youth Orchestra diretta dal Maestro Riccardo Muti, con la cui collabora fino al 2012.

Altre collaborazioni: Orchestra da Camera della Campania (2006-2007-2008), Orchestra Sinfonica di Roma (2008), Orchestra Giovanile Luigi Cherubini (2008-2009-2010-2011-2012), Orchestra del Teatro di San Carlo di Napoli (2010-2011), Orchestra Filarmonica “Arturo Toscanini” di Parma (2012) Orchestra Haydn di Bolzano e Trento (2011-2012-2013), Brandenburger Symphoniker (2012), Orchestra da Camera di Caserta (2018-2021). Â Collabora spesso come primo violino con l’Ensemble Lirico Italiano.

Dal 2017 Ilario Ruopolo è insegnante di violino al Liceo Musicale “F. Severi” di Castellammare di Stabia.

RACCOMANDAZIONI | Consigliamo ai partecipanti del concerto di:

– indossare abbigliamento comodo e adatto alle temperature della stagione;

– calzare scarpe da trekking;

– portare con se una bottiglia d’acqua.

Per partecipare al Concerto è attivo il servizio Tra.Vel. Mar.  NAVE + BUS | by TRA.VEL.MAR.

NAVE >Â da Salerno (8:40) | da Maiori (8:25) | da Minori (8:35)

+ BUSÂ > da Amalfi per Agerola (Bomerano) ore 9:30

Dopo l’evento sarà possibile concludere il Sentiero degli Dei fino a Nocelle (Positano) e ritornare #viamare a bordo dei traghetti di Tra.Vel.Mar. www.travelmar.it

L’evento è organizzato dal Comune di Praiano in collaborazione con Pelagos-Associazione, A.M.C.A. (Associazione Musicale Costiera Amalfitana) , la Parrocchia di San Gennaro di Praiano e Tra. Vel. Mar. – trasporti veloci marittimi della Costiera Amalfitana.

L’evento ha ricevuto il patrocinio del Distretto Turistico Costa d’Amalfi.

La partecipazione è libera e gratuita.

Qualora il maltempo impedisca lo svolgimento dell’evento, per la sicurezza di tutti, esso verrĂ annullato.

Per informazioni: Ufficio Informazioni Turistiche di Praiano | Tel. 0039 089 874557 – 0039 342 060 2674 | Email: infopoint@distrettocostadamalfi.it