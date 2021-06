Festa della Musica ed inaugurazione del Maiori Music Festival, lunedì 21 a Palazzo Mezzacapo.

L’evento di apertura del Maiori Festival 2021 coinciderà con la Festa della Musica il 21 giugno, primo di 45 appuntamenti che abbracceranno un po’ tutte le arti partendo dalle risorse culturali e dalle tradizioni del territorio. “Sfumature musicali” con il duo Rossomando – Grimaldi (sax e contrabbasso) darà quindi inizio a una serie di manifestazioni che copriranno tutta l’estate fino alla fine di ottobre.

Il concerto si terrà al Salone degli Affreschi di Palazzo Mezzacapo (ore 20.30) a Maiori, con la partecipazione dell’artista Claudio Papa in una sorta di live painting. I brani selezionati dal Duo omaggeranno compositori e artisti che hanno segnato la storia della musica. Alla straordinaria figura di Astor Piazzolla, di cui ricorre il centenario dalla nascita, saranno dedicati tre momenti con alcune delle sue composizioni più note: “Bordel 1900”, “Oblivion” e “Libertango”. A Chick Corea, leggendario pianista statunitense scomparso lo scorso febbraio, una delle figure centrali nello sviluppo del jazz nel dopoguerra, spaziando tra musica afroamericana, fusion e sonorità mediterranee, il duo dedicherà uno dei suoi brani più celebri “Spain”. E ancora i musicisti proporranno brani di musica classica e al contempo jazz, con le esecuzioni della Czardas di Vittorio Monti, El Cacerolazo di Javier Girotto, Summertime di George Gershwin, Etude For Franca di Gerry Mullingan e Viaggio di Richard Galliano. Il concerto si concluderà con un capolavoro assoluto di uno dei compositori italiani più stimati di tutto il Novecento: Gabriel’s Oboe di Ennio Morricone. Una serata che coniugherà arte e musica facendo risaltare le opere e il nuovo progetto realizzato durante il periodo del lockdown dall’artista maiorese, Claudio Papa, in mostra al Palazzo Mezzacapo fino al 4 luglio. Ad anticipare l’evento musicale, sarà il tour “Girobotteghe” alle ore 18.30 che partirà dall’Obelisco di Santa Maria a Mare. Un nuovo itinerario alla scoperta degli antichi mestieri e della maestria artigianale degli artisti locali, in compagnia di una guida che accompagnerà i visitatori in ogni singola bottega e lungo il percorso racconterà aneddoti legati alla tradizione artigiana, storie affascinanti di uomini e personaggi popolari che hanno fatto della manualità la propria ragione di vita. Gli artigiani apriranno le porte delle loro botteghe per presentare le proprie creazioni e, ancor di più, per raccontare le loro storie, mostrare gli strumenti e svelare i segreti dei mestieri che svolgono, da sempre, con le proprie mani. A seguire, il corposo programma prevede il 26 giugno ad Erchie alle ore 20.30, un concerto con il Trio Titano formato da Fabrizio Giordano (violino), Mario Barone (chitarra) e Gian Luigi Pennino (contrabasso) con “La grande musica live sull’onda-Benvenuta estate 2021”.

Il Festival proseguirà con una programmazione molto articolata, frutto della collaborazione di ben 15 associazioni o enti del territorio maiorese, che tenderà a far risaltare le risorse e le attrattive locali e al recupero della memoria storico-artistica. In un unico cartellone si alterneranno concerti, mostre, conoscenza del territorio e dei beni culturali con visite guidate, spettacoli multidisciplinari, rappresentazioni teatrali, esperienze di benessere in luoghi naturalistici, degustazioni enogastronomiche, master class, seminari. “Abbiamo voluto fortemente avviare un processo di promozione, valorizzazione, innovazione, relazione e identità condivisa con una visione a lungo termine per favorire una migliore fruizione del patrimonio culturale – commenta il direttore artistico, Salvatore Dell’Isola – e con esso una maggiore attrattività del territorio attraverso una grande capacità sinergica tra diverse realtà locali. Il programma mira al pieno sostegno del nostro incommensurabile patrimonio artistico, culturale e sociale per creare le premesse per un immaginario collettivo imprescindibile”. L’evento promosso dal Maiori Festival con il patrocinio del Comune di Maiori è a ingresso libero, con prenotazione obbligatoria sul sito ufficiale www.maiorifestival.it o chiamando i numeri 3338104800 o 3392829691.