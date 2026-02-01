Fatou Diako, ivoriana e italiana, Presidente della Consulta Immigrati del Comune di Napoli, al “Rotary Club Salerno Est”.

“Gli immigrati non hanno bisogno della pietà della gente: vorrebbero essere ascoltati dagli altri; avere il rispetto della loro dignità di persone; vorrebbero essere aiutate a trovare un lavoro attraverso il quale raggiungere la propria realizzazione personale; vorrebbero integrarsi e sorridere alla vita insieme a voi, condividendo la propria ricchezza interiore”. È questo il messaggio lanciato da Fatou Diako, mediatrice europea, fondatrice e Presidente dell’associazione “Hames Aps”, che si occupa della tutela dei diritti degli immigrati, e Presidente Onorario dell’associazione “Articolo 21 – Campania” che è stata la protagonista della conviviale rotariana organizzata all’Hotel Mediterranea dal “Rotary Club Salerno Est”, presieduto da Ermanno Lambiaese, in interclub con il “Rotary Club Cava de’Tirreni” presieduto da Lino Montuoro. Fatou Diako, cittadina italiana integrata, vive in Italia da venticinque anni:” A venti anni ho sposato un italiano che ho conosciuto in Costa d’Avorio. Mi sono trasferita a Napoli per amore. Amo profondamente questa città dove sono nati i miei due figli che hanno venti e quindici anni”. Fatou Diako che è Presidente della Consulta degli Immigrati del Comune di Napoli è stata insignita del Premio Eleonora Pimentel Fonseca Honoris Causa per aver costruito ponti di solidarietà locali ed internazionali con il suo instancabile impegno di attivista contribuendo a far diventare Napoli una città rifugio. Per promuovere maggiormente l’inclusione e favorire lo sviluppo di progetti di integrazione tra giovani ivoriani e quelli italiani, Fatou Diako vorrebbe tornare nella sua terra: “Vorrei creare un centro polifunzionale in Costa d’Avorio dedicato soprattutto ai giovani africani che hanno tante problematiche e che hanno bisogno di essere ascoltati, di essere formati. Noi li aiutiamo, quando arrivano in Italia, nel loro percorso di crescita, di conoscenza della lingua e della cultura italiana”. Fatou Diako che ha ricevuto la Gran Croce al Merito e Diritto Umanitario per il suo costante impegno in campo umanitario per la protezione dei diritti individuali, vorrebbe che non ci fossero più sbarchi con i gommoni “L’Africa è un continente ricco, con più di 54 stati. Purtroppo per scelte politiche internazionali il popolo africano vive nella sofferenza, nella povertà: la gente africana fugge dai propri paesi e nel tentativo di raggiungere l’Europa con i barconi, rischia di morire nel Mar Mediterraneo: questo non è accettabile”. Fatou Diako, parla molto bene la lingua italiana e sa esprimersi bene anche in napoletano. È una donna forte, determinata. Ritiene che le donne debbano realizzarsi attraverso il lavoro:” Io sono una donna ricca perché ho abbracciato la vostra cultura senza dimenticare il mio bagaglio di esperienza culturale della mia terra: ho aggiunto un altro valore a quello che già avevo”. Il suo sogno è quello di diventare una stilista: “Il mio stilista preferito è Giorgio Armani”. La sua grande passione per il mondo sartoriale, l’ha portata a seguire dei corsi presso l’Accademia della Moda dello IUAD di Napoli e presso la Fondazione di Comunità del Centro Storico di Napoli. Oggi è in grado di realizzare capi di vestiario:” Confrontando stoffe e tessuti, combinando colori e materiali posso realizzare capi di vestiario che fondono l’eleganza e la creatività della moda africana coi tagli e gli stili occidentali in una continua ricerca di contaminazioni e innovazioni che mi consentono di realizzare accessori, come borse e turbanti, che mettono insieme ricordi d’infanzia e la modernità di uno stile di abbigliamento contemporaneo per le donne che non rinunciano alla cura di se stesse”. A proposito dei suoi ricordi d’infanzia Fatou Diako ha ricordato i suoi genitori, la sua famiglia:” Avevo tre mesi quando mio padre emigrò in Francia: sono cresciuta senza la figura paterna. Mia madre per poter lavorare lasciò me e mio fratello alle cure di mia nonna che viveva nel villaggio e che morì quando io avevo solo due anni. Fu la sorella di mia nonna che si occupò di noi amandoci moltissimo: lei mi ha insegnato ad essere come sono. Mia madre venne a prendermi nel villaggio quando avevo tredici anni. Per anni ho sognato di riabbracciare mio padre, ma quell’abbraccio non c’è mai stato perché mio padre morì in Francia, senza aver avuto la possibilità di tornare nel suo villaggio in Costa d’Avorio”. Anche per questo motivo Fatou Diako aiuta le persone ad avere il permesso di soggiorno:” Per loro rappresenta il raggiungimento della libertà: la libertà di poter tornare nel loro Paese dove i figli, le mamme, le mogli, li stanno aspettando”. Fatou Diako, che è Socio Onorario del “Rotary Club Napoli Castel dell’Ovo”, è stata presentata ai soci rotariani dal Past Governor Antonio Brando:” È una donna di valore e di valori; promotrice di quei messaggi che molto spesso vengono tenuti nascosti da donne che hanno paura di esprimere il proprio punto di vista. Lei cerca di far comprendere che ognuno di noi deve cambiare la propria visione dell’altro. Noi rotariani proponiamo la diversità, l’equità e l’inclusione: Fatou Diako è la testimonianza che la diversità è ricchezza, che dall’integrazione bisogna passare all’inclusione, all’accoglienza, all’ascolto delle loro esigenze”. Il presidente Ermanno Lambiase ha sottolineato l’importanza del messaggio lanciato da Fatou Diako:” Un messaggio di speranza e di solidarietà: è fondamentale vedere l’immigrazione con occhi diversi. Bisogna rapportarsi con queste persone non vedendole solo come persone che hanno bisogno, ma come persone che hanno il desiderio di migliorare sé stesse. Noi dobbiamo contribuire alla loro crescita che fa crescere anche noi”. Il poeta del Rotary Vincenzo Tafuri ha dedicato dei suoi versi a Fatou Diako che in mattinata ha incontrato gli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore ” De Filippi – Galdi” di Cava de’ Tirreni, diretto dalla Dirigente Scolastica Maria Alfano.

Aniello Palumbo

