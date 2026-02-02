16enne accoltellato al Centro Storico

Un ragazzo di 16 anni è stato accoltellato alla schiena la notte tra sabato e domenica a Salerno.
L’aggressione è avvenuta in Largo Abate Conforti, nel cuore del centro storico, al termine di una lite scoppiata per futili motivi.
Il minorenne è stato colpito al lato sinistro della schiena con un’arma da taglio, riportando una lesione superficiale.
Soccorso e trasportato all’ospedale di Salerno, è stato dimesso con una prognosi di 30 giorni.
La Squadra Mobile è al lavoro per identificare l’autore dell’aggressione e ricostruire con precisione la dinamica dei fatti.
