Enotria: The Last Song, il videogioco italiano che celebra le maschere di Carnevale

(Adnkronos) – Enotria: The Last Song, sviluppato dal team milanese Jyamma Games e già disponibile su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, si inserisce nel filone dei "Souls-like", giochi di ruolo d'azione caratterizzati da un elevato livello di difficoltà e combattimenti tecnici. L'ambientazione, tuttavia, si distingue per il suo forte legame con la cultura e le tradizioni italiane. Il titolo stesso, "Enotria", fa riferimento a un'antica denominazione del Sud Italia. La narrativa del gioco ruota attorno al concetto di "Canovaccio", una maledizione che costringe gli abitanti di Enotria a recitare un ruolo perpetuo, in una sorta di rappresentazione teatrale senza fine. Questo elemento narrativo si ricollega direttamente alla tradizione italiana del teatro e del carnevale. La figura di Zanni, maschera di origini antiche, funge da catalizzatore della maledizione, plasmando altre maschere iconiche del folklore italiano come Arlecchino (Bergamo) e Pulcinella (Campania). Queste figure, ben note per le loro caratteristiche peculiari nel contesto della Commedia dell'Arte, vengono reinterpretate all'interno dell'universo di gioco. Il richiamo alla tradizione italiana prosegue con la presenza di ulteriori maschere, tra cui Pantalone (Venezia), Moretta (Venezia), Balanzone (Bologna), Colombina (Venezia) e Capitan Spaventa (Liguria). Ognuna di queste figure contribuisce a delineare un quadro culturale complesso e stratificato, offrendo una rilettura videoludica di elementi del patrimonio italiano. Il gameplay di "Enotria: The Last Song" si basa sul classico sistema di combattimento dei Souls-like, con un'ampia varietà di armi (oltre 120) e classi (8) tra cui scegliere. Il giocatore, nel ruolo di un personaggio privo di maschera, ha il compito di sconfiggere gli "Autori", entità responsabili del Canovaccio, per liberare il mondo dalla loro influenza. Le maschere degli avversari sconfitti possono essere acquisite, conferendo al giocatore nuove abilità. Enotria: The Last Song si configura quindi come un prodotto videoludico che, pur ispirandosi a un genere consolidato a livello internazionale, si distingue per la sua forte identità culturale italiana. Il gioco è disponibile per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Lo sviluppatore, Jyamma Games, ha annunciato l'arrivo di novità nel corso del mese di marzo. Resta al giocatore il compito di determinare il destino di Enotria e divenire la Maschera del cambiamento. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

