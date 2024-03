Enjoy in Salerno, vivere la città nel Metaverso L’iniziativa al Circolo Canottieri Irno

Il 7 marzo, il Circolo Canottieri Irno di Salerno ha ospitato un evento rivoluzionario dedicato all’esplorazione del metaverso, un universo digitale parallelo in rapida crescita. Questo evento unico, organizzato in collaborazione con i club Rotary Salerno Est e Salerno Picentia, ha offerto un’esperienza coinvolgente e illuminante della realtà virtuale.

Il metaverso propone un mondo di possibilità in cui le persone possono interagire, creare e sperimentare esperienze completamente nuove. Durante l’evento, esperti del settore hanno guidato i partecipanti attraverso un viaggio educativo nel mondo del metaverso, esplorando le sue potenzialità, le sue sfide e il suo impatto sulla società moderna.

Gli ospiti hanno sperimentato la realtà virtuale indossando i visori messi a disposizione dall’associazione Salerno Merita e vissuto, in maniera immersiva, i progetti del Circolo Canottieri, come Dragon Boat in rosa. Indossando il visore è stato possibile salire sulla canoa con le “dragonette” e sentirsi più vicino a loro nel percorso di sport terapia. “Questa è una prima sperimentazione ma vogliamo investire su questa tecnologia che potrà favorire la pratica sportiva e le prestazioni dei nostri atleti e dei nostri soci, appassionati di sport” – ha annunciato Gianni Ricco che ha proseguito: “Il metaverso da qui a 10/15 anni stravolgerà le nostre vite così come sta per rivoluzionare la professione medica” ed anche altri campi come la formazione ed il turismo. Il dott. Mastropietro ha infatti mostrato i vantaggi della formazione nella realtà virtuale in particolare per addestrare i lavoratori ad operare in situazioni di pericolosità estrema. Luca Iovine, promotore della serata, ha invece parlato di Enjoy in Salerno, iniziativa di marketing territoriale, con il patrocinio della CCIAA di Salerno, per vivere la città nella realtà virtuale. In tema di digitalizzazione, durante l’evento c’è stato anche un collegamento telematico con il rotary di Mombasa, in Kenya, per raccontare i progetti rotariani di sostegno alle popolazioni africane.