Anci Campania propone l’istituzione di un “Osservatorio Turistico della Regione Campania”

Il presidente di Anci Campania Carlo Marino, Sindaco di Caserta ed il Sindaco di Amalfi, Daniele Milano, nella sua qualità di Coordinatore Settore Turismo di Anci Campania propongono alla Regione l’istituzione di un “Osservatorio Turistico”.

Anci Campania propone all’ente di Palazzo S. Lucia l’istituzione dell’Osservatorio Turistico della Regione Campania. Nella nota firmata dal presidente Carlo Marino, Sindaco di Caserta, e dal coordinatore del settore Turismo Daniele Milano, Sindaco di Amalfi si evidenzia che “l’analisi qualitativa e quantitativa dei dati, insieme a una attenta fase interpretativa degli stessi, risulta essere fondamentale per il successo delle attività di programmazione e pianificazione delle destinazioni turistiche”.

La proposta, sottoposta all’attenzione del presidente della della Giunta regionale della Campania, On. Vincenzo De Luca, all’Assessore al Turismo, Prof. Felice Casucci e alla Direzione Generale per le politiche culturali e il turismo è volta a procedere alla costituzione di un organismo capace di analizzare e interpretare i dati, non soltanto in chiave quantitativa ma soprattutto qualitativa a beneficio di enti pubblici e operatori privati con l’obiettivo di realizzare un’analisi puntuale dell’offerta-Campania, l’evoluzione della domanda e dei mercati turistici.

L’iniziativa di ANCI Campania – nell’ottica esclusiva di offrire un contributo fattivo a favore dello sviluppo turistico nelle comunità della Regione – si muove in un quadro istituzionale condiviso con la Regione Campania, oggetto di una specifica Convenzione tra le parti approvata con DGR n. 199 del 15 maggio 2021.