Eleonora Sprocati è la nuova Presidente dell’Interact Club Salerno.

“Ci vogliono due pietre focaie per accendere un fuoco”. Questa frase di Louisa May Alcott, l’autrice della saga di “Piccole Donne”, è stata scelta come motto del suo anno sociale dalla nuova presidente dell’Interact Club Salerno, la quindicenne Eleonora Sprocati, che ha ricevuto il collare e lo spillino dalla Past President Maria Carla Cioffi, durante la tradizionale cerimonia del “Passaggio delle Consegne”, tenutasi presso il ristorante del “Lido Conchiglia” di Salerno. La Past President Cioffi, ha ricordato che il Club Interact è composto da giovani rotariani aventi un età compresa tra i 12 e i 18 anni e alcuni dei progetti realizzati durante l’anno:” Abbiamo fatto realizzare ventuno divise da calcio, con il logo del Rotary e quello dell’Interact, che abbiamo inviato in Africa, ad una squadra di ragazzi, in un paese della Nigeria, che non aveva mai avuto la possibilità di partecipare ad un campionato di calcio perché i giovani calciatori non avevano la possibilità di comprarsi le divise. Abbiamo donato loro anche una piccola somma per realizzare un piccolo campetto necessario per allenarsi. Abbiamo anche organizzato, insieme con altri Club Interact, Rotaract e Rotary, una raccolta fondi, grazie alla quale abbiamo potuto comprare vestiti, coperte, alimenti, medicinali e altro materiale che abbiamo inviato in Ucraina . Anche quest’anno, insieme al “Rotaract Club Salerno”, con il progetto “Adotta una Famiglia”, abbiamo aiutato alcune famiglie salernitane bisognose di aiuto. La diciassettenne Maria Carla Cioffi, che è stata nominata Rappresentante Distrettuale dell’Interact per il Distretto Rotary 2101, ha ricevuto, per i traguardi raggiunti dal Club, l’attestato di “Club Excellence”.

La neopresidente, Eleonora Sprocati, che il prossimo anno frequenterà il terzo anno del “Liceo Classico Francesco De Sanctis” di Salerno, nonostante la giovane età, ha le idee molto chiare riguardo a quello che sarà il suo anno da Presidente:” Coerentemente con il motto che ho scelto, privilegerò il lavoro di squadra, concentrandomi soprattutto sul coinvolgimento di tutti i soci che sicuramente proporranno delle idee progettuali da realizzare tutti insieme durante l’anno. In questo modo, il nostro club potrà trattare argomenti e realtà che non abbiamo mai preso in considerazione, ma che per noi potrebbero essere importanti. Tra i progetti che vorrei portare avanti, vi sono sicuramente quelli in collaborazione con il “Rotaract Club Salerno”, che ci ha sempre affiancato: per questo ringrazio la Past President Simona Levi e la nuova Presidente Valentina Palumbo che mi hanno accolta con entusiasmo e affetto. Vorrei riprendere, con qualche modifica, alcuni progetti che in passato sono stati molto apprezzati e che a causa della pandemia non si sono potuti realizzare, come il “ Great Night Salerno”, un talent show ideato alcuni anni fa dal Past President Alessandro Sprocati. Naturalmente tutti i progetti potranno essere realizzati solo grazie al sostegno del nostro Rotary padrino: il “Rotary Club Salerno”, presieduto dal Cavaliere Tony Ardito, e al supporto di tutti i soci del mio Consiglio, Direttivo di cui fanno parte: Past President – Maria Carla Cioffi, Vice Presidente – Silvana Cirillo, Prefetto – Michelangelo Di Francesco, Segretario – Benedetta Lombardi, Consigliere – Sofia Vitale, Tesoriere – Luigi Cioffi”. Hanno partecipato alla serata: il Segretario del “Rotary Club Salerno” Paolo Emilio Ambrosio; il Delegato Rotary per il Rotaract e l’Interact dello stesso Club , Attilio Calendo, e la Delegata Rotary per l’Interact del “Distretto Rotary 2101” , Patrizia Russo, la Past President e la Presidente del “Rotaract Club Salerno”: Simona Levi e Valentina Palumbo Aniello Palumbo