Amalfi Coast Music & Arts Festival, James Giles e Jerry Wong in concerto mercoledì 13 alla Chiesa di San Domenico a Maiori.

I rinomati pianisti James Giles e Jerry Wong, professori in cattedra, rispettivamente, presso la Northwestern University ed il Conservatorio di Melbourne, sono protagonisti del nuovo appuntamento del 25° Amalfi Coast Music & Arts Festival, mercoledì 13 luglio nella chiesa di San Domenico a Maiori (ore 21, ingresso libero). Sarà la stessa storica chiesa di Maiori ad ospitare i concerti di giovedì 14 (“The art of Piano II”) e di mercoledì 27 luglio (“Piano Recital”) precedentemente previsti a Cava dè Tirreni nella Sala Brengola.

Il recital di mercoledì 13 impegnerà Giles e Wong nell’interpretazione di pagine che faranno la felicità degli appassionati del pianoforte. In programma, opere di Robert Schumann (Album per la gioventù, op.68), Ludwig van Beethoven (Sonata Op. 27 n. 2, “Al chiaro di luna”), Franz Liszt (“Chapelle de Guillaume Tell” e “Vallée d’Obermann”).

Musicista eclettico, James Giles si trova a suo agio sia nei repertori classici che in quelli dei nostri tempi, esibendosi da solista o in ensemble. Già di scena su importanti palcoscenici mondiali (dagli Usa alla Francia, dalla Cina alla Spagna), ha suonato con organici come la New York’s Jupiter Symphony, la London Soloists Chamber Orchestra, la Kharkiv Philharmonic, ha collaborato, tra gli altri, con membri della National Symphony e della Chicago Symphony, ma anche con celebri cantanti lirici come il soprano Aprile Millo e il tenore Anthony Dean Griffey.

Artista Steinway, lodato dalla critica internazionale per i suoi concerti e le incisioni discografiche, Jerry Wong è stato descritto dal critico vincitore del Premio Pulitzer Martin Bernheimer come un musicista dotato di un “raffinato senso dello stile”. Ha suonato in tutti gli Stati Uniti, in Europa e Asia in luoghi prestigiosi come la National Concert Hall di Taipei, la National Gallery di Washington, l’Opera City Hall di Tokyo, la Weill Recital Hall di New York. Sue esibizioni sono state trasmesse da importanti reti televisive e radiofoniche. Affianca l’attività didattica a quella concertistica tenendo masterclass in tutto il mondo, oltre ad insegnare in Australia, al Conservatorio di Melbourne.

I concerti del festival sono tutti ad ingresso libero.

www.amalfi-festival.org