EHF European Cup, ottavi di finale. Nella gara di andata la Jomi Salerno cede al Rocasa Gran Canaria

È terminata 20 – 26 la gara di andata degli ottavi di finale di EHF European Cup tra Jomi Salerno e Rocasa Gran Canaria. Dinanzi al proprio pubblico, alla Palestra Palumbo, le salernitane, dopo un primo tempo di sostanziale equilibrio, non sono poi riuscite a ricucire lo strappo della seconda frazione, cedendo, così, alle esperte avversarie.

È un primo tempo di grande equilibrio alla Palestra Palumbo di Salerno. Le padrone di casa trovano per prime la via del gol con Ilaria Dalla Costa dopo 3 minuti di gioco, al vicecapitano della Jomi Salerno risponde, però, dopo 60 secondi, Larissa Da Silvia Nascimiento. Il botta e risposta tra le due formazioni in campo rende gradevole la prima frazione di gioco. Le padrone di casa possono contare su Rossomando che per due volte fa bene dai 7 metri, mentre le ospiti hanno in Lopes Dos Santos una delle migliori giocatrici in campo. A tre minuti dalla conclusione del primo tempo sono le spagnole ad ingranare, superando le salernitane e portandosi, poi, sul +2 al minuto 28. Dalla Costa accorcia, ma grazie alla rete di Lopez Martin le ospiti possono andare negli spogliatoi sul risultato di 9 – 11. Il secondo tempo si apre in salita per la squadra allenata da Francesco Ancona: il Rocasa per due volte si trova davanti al portiere salernitano e non sbaglia dai 7 metri, mentre Lausund Nornes al 7’ fallisce nel tentativo di andare in gol, per le spagnole, poi, è facile raggiungere il massimo vantaggio (+ 5) con la rete del 13 – 18 firmata da Lopez Martin. La Jomi prova a star dietro, Rossomando sbaglia dai 7 metri, ma Nornes si sblocca a va due volte in gol. Dalla Costa ricuce lo svantaggio con la rete del – 3. Il nervosismo prende il sopravvento sul finale, la Jomi in inferiorità numerica è a porta sguarnita quando, per il Rocasa Gran Canaria, arriva la rete del 20 – 26.

La Jomi Salerno scenderà in campo per la gara di ritorno degli ottavi di finale di EHF European Cup il prossimo sabato 20 gennaio, quando affronterà in trasferta le spagnole del Rocasa Gran Canaria.

“Questa partita è andata comunque abbastanza bene, abbiamo fatto un buon primo tempo, nel secondo, invece, abbiamo abbassato un po’ la guardia, abbiamo perso un po’ di concentrazione. Loro sono abituate a giocare questo tipo di partite fino alla fine, hanno un po’ più di esperienza rispetto a noi. Sicuramente nella gara di ritorno punteremo a fare meglio – ha dichiarato Rocio Squizziato -. Queste partite servono tanto per crescere, loro fanno un campionato più elevato rispetto al nostro, partite come queste servono a migliorare il nostro livello di gioco, la nostra intensità e soprattutto la testa, perché alla fine in queste partite vince chi ha più testa e chi commette meno errori. Adesso abbiamo una settimana per lavorare le cose che abbiamo sbagliato, soprattutto qualcosa in attacco, ma penso che siamo messe bene, che abbiamo tanto da dare”.

Jomi Salerno – Rocasa Gran Canaria 20 – 26 (9 – 11)

Jomi Salerno: Dalla Costa 7, Rossomando 3, Lolli, Avagliano, Squizziato 3, De Santis, Cirino, Ronga, Danti, Ribeiro 4, Napoletano (K), Pereira, Lauretti Matos, Lausund Nornes 2, Barreiro 1, Gislimberti.

All. Francesco Ancona

Rocasa Gran Canaria: Ojea Cristino 1, Falcon Gonzalez 2, Perez 2, Terzic 2, Da Silva Nascimiento 5, Guerra, Lopez Martin 1, Navarro Gimenez, Lopes Dos Santos 3, Sinol Llorens, Lang 1, Zaldua Achega 4, Poles Olucha, 5 Moreno Lahora.

All. Ignacio Aniz Legarra

Arbitri: Weber, Weinquin

Delegato EHF: Anna Melkonyan