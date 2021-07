Ecobonus infissi 2021: come ottenerlo e quale azienda scegliere a Salerno

Per l’acquisto e l’installazione di finestre, portefinestre e lucernari si può usufruire di diversi incentivi fiscali.

Ecobonus, Bonus ristrutturazioni e Superbonus 110% includono tra le opere detraibili la sostituzione di infissi per la casa. A seconda dei casi bisogna quindi capire qual è l’incentivo su cui puntare.

Cerchiamo di capire insieme quale bonus è più adatto per gli infissi nel 2021

Sostituire i vecchi infissi di casa scegliendo nuove soluzioni più performanti apporta diversi vantaggi. Innanzitutto, si ottiene un notevole risparmio energetico derivante da una diminuzione delle dispersioni termiche dovute a spifferi e materiali scarsamente isolanti. Altro elemento da non sottovalutare riguarda la sicurezza degli infissi. Per le nuove tipologie di finestre si utilizzano vetri di sicurezza per cui anche in caso di rottura dovuta a urto accidentale non si creano componenti taglienti e dunque non c’è il rischio di ferirsi. Inoltre, serramenti con proprietà antieffrazione garantiscono migliori prestazioni in caso di tentativi di scasso.

C’è infine anche il fattore estetico da non sottovalutare. Una finestra o una portafinestra di ultima generazione ha infatti un aspetto più contemporaneo e se si opta per modelli con telai più sottili, anche di poco rispetto a quelli presenti, si ha un maggiore ingresso di luce e quindi aumenta la luminosità dell’ambiente.

La sostituzione degli infissi consente di avere accesso all’ecobonus, detrazione fiscale che si applica nella misura del 50%.

Il limite di spesa per l’intervento di sostituzione delle finestre di casa è fissato a 60.000 € per ciascuna unità immobiliare.

Si può ottenere soltanto per edifici esistenti di qualsiasi genere, non solo abitazioni ma anche uffici, locali commerciali, aziende ecc. a condizione che nei locali oggetto di intervento sia presente un impianto di riscaldamento. Trattandosi di un bonus sul risparmio energetico, i serramenti devono inoltre rispettare specifici requisiti tecnici per quanto riguarda l’isolamento. Inoltre, per avere accesso alla detrazione deve sempre trattarsi di un intervento di sostituzione degli infissi, non è previsto invece per nuove installazioni o creazione di nuove aperture.

A Salerno, l’azienda Finmaster Porte ed Infissi, è leader nella fornitura di infissi in legno, in legno alluminio e pvc. Prodotti solidi e duraturi grazie alla scelta di profili di qualità realizzati con i migliori materiali, sia PVC che alluminio, ed alla produzione dei serramenti fatta con cura e professionalità. Per gli infissi e serramenti in PVC vengono utilizzati vetri isolanti di ultima generazione, abbinati a guarnizioni e ferramenta di elevata qualità, che garantiscono il massimo isolamento termico ed acustico: un comfort abitativo unico per le abitazioni.

Con Finmaster è possibile usufruire dello sconto del 50% previsto dall’Ecobonus, ottenendo la detrazione immediatamente in fattura.

E’ possibile contattare Finmaster per stabilire un appuntamento presso la propria abitazione per effettuare un preventivo oppure visitare l’ampio showroom a Pontecagnano Faiano (Salerno) in via Torino 15 (nei pressi della stazione ferroviaria).

🌍 www.finmaster.it

📱 347.8450769