Ecco come ingannare l’attesa attraverso il vostro telefono cellulare

Il telefono cellulare è sicuramente uno strumento molto utile e che viene utilizzato principalmente durante quei momenti di pura noia che dobbiamo affrontare quotidianamente. Che sia la fila in posta o al banco salumi del supermercato, durante un viaggio in autobus o in treno, tendiamo, volenti o nolenti a scrutare più lo schermo del nostro smartphone che il paesaggio circostante.

Come ingannano quindi il tempo gli italiani che, secondo una recente stima, trascorrono in media almeno 2/3 ore al giorno, navigando sul web?

Andiamo a scoprire quali sono i trend più amati.

I social network

Avrete di certo sentito anche voi la fatidica frase: “Io non uso i social network, non ho Facebook!”. Magari vi è stata scritta proprio tramite Whatsapp, subito prima di confessarvi che la persona in questione ha scoperto un interessante gruppo musicale, grazie ad un video su YouTube.

Molto spesso le persone sono un po’ confuse quando si parla di social network e, a volte, nemmeno si rendono conto di utilizzarli. Tutto ciò che crea una potenziale interazione tra persone, o meglio, naviganti, può essere considerato un social network.

A seconda della fascia d’età, ci saranno degli interessi diversi e quindi non è detto che tutti abbiano un account su una determinata piattaforma. Di fatto, però, è una moda irresistibile, quella di pubblicare, commentare o guardare gli status, gli aggiornamenti e le foto di amici e parenti e, talvolta, anche di persone estranee, ma famose, come influencer che viaggiano con lo zaino in spalla!

I giochi online

Al di là delle simpaticissime App di giochi sempre più sofisticati e curati sotto ogni aspetto, che i diversi store mettono a disposizione, c’è una fetta di mercato particolarmente interessante che coinvolge anche i giochi d’azzardo, accessibili, in termini di legge, solamente a chi ha compiuto almeno il diciottesimo anno.

Giocare alle slot machine online durante una sosta in stazione, al bar o in qualunque altro luogo è uno dei passatempi preferiti da milioni di possessori di smartphone. Molto spesso si può scaricare un’applicazione alla quale ci si registra, inserendo i propri dati personali, ma c’è chi, comunque, preferisce usare le versioni web di tali siti, per svariate ragioni.

Lo streaming video

Un’altra alternativa particolarmente gradita, soprattutto tra i pendolari, è quella di poter usufruire, anche grazie alle connessioni sempre più potenti e anche al fatto che la maggior parte delle compagnie telefoniche metta a disposizione un quantitativo di traffico internet sufficiente a supportare il tutto, delle diverse piattaforme di streaming.

Che si tratti di vedere l’ultima partita di campionato, l’appassionante match di boxe o qualunque altro evento, o che siate dei grandi fan di una determinata serie tv o nel caso in cui abbiate tempo a sufficienza per godervi addirittura un intero film, sarete lieti di sapere che tutto ciò è non solo possibile, ma decisamente molto diffuso.

Quindi, qualunque sia la vostra passione, sappiate che avrete modo di combattere il tedio di una situazione spiacevole, facendo qualcosa di divertente e in alcuni casi, anche di costruttivo, per voi e per gli altri!