Due ex calciatori portano il teatro in bicicletta attraverso il Cilento.

Due biciclette, un teatrino di burattini smontabile, due casse portatili, due microfoni, il sacco a pelo e le magliette della Longobarda Salerno e della Cava United, due società dilettantistiche che insieme a Terra Cilento hanno deciso di supportare il progetto.

CicloTourTeatro in Cilento è un piccolo tour teatrale sui pedali che il salernitano Sergio Mari (ex Cavese, Centese, Akragas e altre ) e il triestino/fiorentino Andrea Mitri (Monza, Cavese, Triestina etc.) porteranno dal 7 al 12 agosto in sei paesi del Cilento, per far sorridere bambini ed adulti con i burattini dell’uno e con le storie di calcio dell’altro.

In cambio gli abitanti di questi piccoli borghi offriranno loro ospitalità, una cena insieme e la visita alle bellezze del luogo, nel tentativo di creare nuovi rapporti, nuove comunità, all’indomani di quella frantumazione sociale che l’epidemia ha portato.

L’intento dei due attori è quello di riportare il teatro al di fuori degli spazi istituzionali in cui si sta sempre più rinchiudendo e di far conoscere ancor di più una terra meravigliosa come quella del Cilento.

Per realizzarlo due ex calciatori che dopo la fine di una buona carriera professionistica si sono avvicinati al teatro, hanno pensato però di servirsi della bicicletta per ritrovare quello spirito girovago del teatro di altri tempi.

Il viaggio dei due, che partirà da Paestum, si chiuderà per la sua prima parte a Sacco, ma altri paesi della zona ed altre realtà si stanno facendo avanti per supportare il viaggio dei due attori e sicuramente ci saranno delle date aggiuntive in coda a questa prima parte.

IL PROGRAMMA

7 agosto OTTATI

8 agosto SANT’ANGELO F.

9 agosto CORLETO MONFORTE

10 agosto BELLOSGUARDO

11 agosto ROSCIGNO

12 agosto SACCO

Per adesioni ed info cicloteatrotour@gmail.com