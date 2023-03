Domenica al Museo, tutte le iniziative della Direzione Regionale Musei Campania.

Domenica 2 aprile 2023 torna l’appuntamento con Domenica al Museo, l’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura, che prevede l’ingresso gratuito per tutti i visitatori nei musei, parchi archeologici, complessi monumentali statali, la prima domenica di ogni mese.

La Direzione regionale Musei Campania invita a visitare i musei della rete che, nella giornata di domenica 2 aprile, propongono diverse iniziative rivolte a tutti i pubblici, per vivere, conoscere e valorizzare il patrimonio culturale della regione.

A Napoli, al Museo Duca di Martina nella Villa Floridiana, dalle 10.00 alle 13.00 prenderà il via il ciclo “Lezioni di piano in Floridiana”, organizzato dalla Direzione regionale Musei Campania, in collaborazione con l’Associazione Culturale InCantArti CMA – Centro Musica e Arte. Gli incontri-lezioni (secondo appuntamento in programma per la prossima Domenica al Museo del 7 maggio) sono a cura del Mº Marco Fiorenzano, docente di pianoforte, e sono aperti a tutti gli interessati, previa prenotazione (Associazione Culturale InCantArti, +39 081 18579739, 380 1416960, associazioneincantarti@gmail.com), che avranno la possibilità di eseguire uno/due brani durante l’incontro. Per partecipare è richiesta una base di tecnica pianistica e di conoscenza degli autori classici, ma sarà anche possibile prenotarsi come “uditori” fino a capienza posti. Partecipazione libera, prenotazione obbligatoria (posti limitati, max 55 persone). Per i partecipanti, l’appuntamento è alle ore 9.45 alla biglietteria del museo. (info: drm-cam.martina@cultura.gov.it, + 39 081 5788418).

Al Museo archeologico nazionale della Valle del Sarno, dalle 9.00 alle 13.00, gli allievi del terzo anno dell’indirizzo turistico dell’Istituto di Istruzione Superiore “E. Fermi” di Sarno saranno i “Custodi del Tempo”. I giovani studenti condurranno i visitatori alla scoperta del palazzo settecentesco, sede del Museo, e delle ricche e prestigiose collezioni archeologiche che conserva ed espone al pubblico. L’iniziativa si inserisce nell’ambito dell’accordo per i Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento sottoscritto fra la Direzione Regionale Musei Campania e l’Istituto di Istruzione Superiore “E. Fermi” di Sarno. Partecipazione gratuita (info: drm-cam.sarno@cultura.gov.it, +39 081 941451).

Il Museo archeologico nazionale di Eboli e della Media Valle del Sele propone dalle 9.00 alle 13.00 “Visit@ManES”, un ciclo di visite guide gratuite a cura del personale, con l’obiettivo di far vivere il museo come luogo di conoscenza e fruizione del patrimonio, eredità comune a tutti noi. Sarà un’occasione per scoprire le proprie radici, attraverso racconti inediti sulla vita quotidiana degli antichi abitanti della Valle del Sele. Partecipazione gratuita (info: drm-cam.eboli@cultura.gov.it, +39 0828332684).

A partire dalle 17.30 il Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano presenta un programma di eventi organizzati in collaborazione con il Comune di Pontecagnano Faiano e Casa della Poesia. Dopo i saluti istituzionali della direttrice del MAP, Ilaria Menale, e dell’Assessore alla Cultura del Comune di Pontecagnano Faiano, Adele Triggiano, Carlo Rescigno, docente all’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, terrà la conferenza “Un bosco di Madri – Reloaded in Pontecagnano”. L’incontro proseguirà con la presentazione del progetto multimediale “Matres” (Multimedia Edizioni), a cura del direttore di Casa della Poesia, Sergio Iagulli, e la videoproiezione alla presenza degli autori: Giancarlo Cavallo, Giuseppe De Marco, Michele Longo, Loredana Mutalipassi. Dalla suggestione delle Matres capuane sono nati i nove frammenti poetici di Giancarlo Cavallo, intitolati “Matres variazioni” e focalizzati sul rapporto conflittuale con la madre terra. Il progetto multimediale di Giuseppe De Marco intreccia i testi poetici, letti dall’autore, con sequenze filmiche riconducibili ai quattro elementi primordiali (aria, fuoco, acqua, terra), supportate dalle musiche originali di Michele Longo e da alcune sequenze di danza a cura della coreografa Loredana Mutalipassi. Ne scaturisce un intenso, drammatico prodotto artistico in cui quattro linguaggi diversi (poesia, cinema, musica, danza) si fondono, attraverso analogie e contrasti, e, come i quattro elementi primordiali, creano una nuova vita sotto l’egida della Mater Matuta. L’evento si concluderà con la performance di danza contemporanea dal vivo degli allievi dell’Associazione – Compagnia Artestudio, a cura della coreografa Loredana Mutalipassi, che attraverserà gli spazi museali accompagnando i partecipanti alla scoperta delle collezioni degli “Etruschi di frontiera”. Ingresso e partecipazione gratuiti (info: +39 089 848181 | drm-cam.pontecagnano@cultura.gov.it).

Tutte le info sulle iniziative nei #museicampani sono disponibili sul sito web della Direzione regionale Musei Campania: https://museicampania.cultura.gov.it/

L’elenco di tutti i luoghi della cultura aperti gratuitamente per la Domenica al Museo è disponibile sul sito del Ministero della Cultura, alla pagina dedicata: https://cultura.gov.it/domenicalmuseo