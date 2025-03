Dio d’Acqua. Festival diffuso di arti visive sabato 22 a Campagna

Il Civico Museo Archivio Campagna è lieto di annunciare la ripresa delle sue attività dopo la nomina del nuovo Direttore, il Dott. Gianpaolo Cacciottolo.

SABATO 22 MARZO 2025, in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua, verrà proiettato “ZioRiz”, film di Raffaela Mariniello del 2022, opera appartenente alla collezione del Museo Madre di Napoli. L’appuntamento è alle ore 18 presso la Sala Conferenze del Comune di Campagna “Gelsomino D’Ambrosio”, alla presenza dell’autrice e con la partecipazione del Sindaco Prof. Biagio Luongo e della giornalista e curatrice indipendente Alessandra Pacelli.

La proiezione inaugura ufficialmente le attività di “Dio d’Acqua. Festival diffuso di arti visive”, a cura di Gianpaolo Cacciottolo, appuntamento centrale della programmazione del Civico Museo Archivio Campagna che vuole trattare il tema dell’acqua da una prospettiva multidisciplinare e plurale, e che vedrà il suo culmine nel periodo 1-10 agosto 2025, quando il centro storico sarà teatro di mostre diffuse, di una rassegna cinematografica, di incontri, laboratori e seminari. Il programma completo è in via di definizione.

Il film:

ZioRiz (2022, 62’) prende il suo nome dalla canoa canadese sulla quale, nel film, una singola persona ridiscende lentamente le acque del fiume Volturno, dalla sorgente naturale di Rocchetta al Volturno fino alla foce nel Mar Tirreno, presso la città di Castel Volturno. Il racconto, scandito dai meandri del fiume, si snoda in tre capitoli che ritraggono le trasformazioni graduali del paesaggio e le sue storie ambientali: Terra fertile, Terra di lavoro, Terra dei fuochi. Il fiume più lungo dell’Italia meridionale diventa così un mezzo per raccontare un territorio contradditorio, dove si alternano incanto, operosità e devastazione antropica. L’acqua che scorre attraverso il terreno è come un palinsesto che riscrive la forma del suolo, portando in sé un archivio di tracce di esperienze.

Prodotto da Teatri Uniti con Casa del Contemporaneo con il contributo della Regione Campania e di Film Commission Regione Campania, in collaborazione con Museo Madre, Studio Trisorio e Zona Rosa. Collezione Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee – Museo Madre.

L’evento è organizzato in collaborazione con l’Associazione Giordano Bruno e con il patrocinio del Comune di Campagna.

L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti.

