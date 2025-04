Dio c’è…ma non si vede, gran finale al Teatro Arbostella

Ai titoli di coda la XVII stagione del Teatro Arbostella Gino Esposito. Per l’ultimo appuntamento del cartellone firmato Arturo Esposito-Immacolata Caracciuolo, gran finale affidato alla compagnia stabile della struttura di Viale Verdi che porta il nome del compianto Gino, fondatore della stessa oltre che del teatro. Giunge quindi al termine una stagione teatrale spumeggiante che ha lasciato il pubblico largamente soddisfatto, testimoniato dal fatto che già in molti hanno prelazionato l’abbonamento per la prossima stagione.

E dunque per i primi tre week-end di maggio ecco in arrivo l’ultimo pieno di risate con “Dio c’è…ma non si vede”, una commedia di Denny Arrichiello con la regia curata da Francesco Delli Priscoli. Testo nel quale viene proposto un bizzarro intreccio tra il sacro e il profano in cui i sentimenti religiosi e la moralità faranno i conti con il silenzio omertoso, generato dalla paura del giudizio terreno e divino.

LA TRAMA

È la sera di Natale del 2024: la famiglia Boncristiano sta per partire per Roma per l’imminente Giubileo del 2025. Pio, il capofamiglia, arricchitosi con un’impresa di pompe funebri illegale, si definisce un ottimo cristiano. Tutto salta quando una boss della Camorra napoletana fa rubare la chiave della Porta Santa che, per uno scambio di valigie, finisce in casa di Boncristiano. La famiglia, molto cattolica, ma ignorante, è divisa tra il sentimento di dovere di portare la reliquia a Roma per salvare il Giubileo e il timore di essere uccisi dai camorristi in cerca della chiave sparita per errore. Il tutto tra un’escalation di situazioni comiche al limite del paradossale dove ogni movimento scandisce battute e risate fino al finale che non ti aspetti.

In scena oltre al regista Francesco Delli Priscoli, la vulcanica Francesca Musa accompagnati da Antonio Siani, Annalisa Apicella, Pia Memoli, Silvana Avallone, Paolo Guadagno, Guido Mattera, Domenico Esposito, Elena Senatore, Alfonso Genco e Francesco Criscuolo. Direttrice di scena Marica Lo Nostro coadiuvata da Annamaria Apicella. Scene a cura della CMC Group

DETTAGLI E BIGLIETTI

Gli spettacoli andranno in scena nei giorni 3-4, 10-11, 17-18 maggio 2025 con i seguenti orari: sabato alle ore 20:45, domenica alle ore 19:15.

Costo biglietto intero : 13 euro

: 13 euro Costo biglietto ridotto : 11 euro (over 65 anni e under 14)

: 11 euro (over 65 anni e under 14) Info e prenotazioni obbligatorie: 3471869810 – 3282664758 – 0893867440

La direzione del Teatro comunica che in occasione di questo spettacolo, l’abbonato può confermare la tessera (stessa poltrona) per la prossima stagione fornendo l’acconto della metà del prezzo che rimarrà invariato per i vecchi abbonati ovvero al costo di 100 euro. Per coloro che aderiranno successivamente (luglio e settembre) il prezzo sarà invece di 120 euro.