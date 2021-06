Dica Day del Gal Terra è Vita, giovedì 17 a Fisciano.

Si terrà domani (giovedì 17 giugno), con inizio alle ore 9 presso il Comune di Fisciano, il DICA Day indetto dal GAL Terra è Vita durante il quale verranno sottoscritte le Decisioni Individuali di Concessione dell’Aiuto (DICA) relative alle ultime misure del PSR Campania 2014-2020 assegnate attraverso il GAL.

Si tratta di concessioni per oltre due milioni di euro (2.259.081 €) destinate a 38 beneficiari con lo scopo di avviare o sviluppare aziende innovative, anche in ambito extra-agricolo, nei territori dei comuni di Baronissi, Bracigliano, Calvanico, Cava de’ Tirreni, Fisciano, Mercato S. Severino, Pellezzano, Siano e Vietri sul mare in cui il GAL Terra è Vita opera.

Di seguito il dettaglio delle misure del PSR Campania 2014-2020 interessate:

Misura 6.2.1 – Aiuto all’avviamento d’impresa per attività extra agricole nelle zone rurali

25 beneficiari per un totale di € 1.000.000

Misura 4.1.1 – Supporto per gli investimenti nelle aziende agricole

4 beneficiari per un totale di € 223.222

Misura 16.1.1 az.2 – Sostegno ai progetti Operativi di innovazione

9 beneficiari per un totale di € 1.035.859