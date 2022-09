Danzando nel mondo, martedì 13 al Teatro Charlot di Pellezzano.

L’esperimento dell’anno scorso non solo è riuscito ma è sembrato talmente convincente da mettere in atto un capitolo due. Martedì 13 settembre alle 21, al Teatro Charlot di Capezzano, si svolerà la seconda edizione di Danzando nel mondo, una serata spettacolo in cui la danza fa da trait d’union con tutte le altre arti.



Le scuole più rappresentative del territorio interpreteranno tutti gli stili, apparentemente agli antipodi, ma che invece tanto hanno in comune nelle loro radici, nelle sfaccettature ritmiche e musicali. Nel mezzo l’intervento del regista Antonello Ronga.



Ospiti della serata i danzatori professionisti Elena Renna con Davide Guzzo e Martina Libro con Marco Protano. Spazio anche alla musica e alle emozioni della finzione scenica, con il tenore Salvatore Minopoli e l’attore Sergio Mari.



E il palco di Charlot diventa luogo del dialogo tra danzatori e pubblico, in cui la musica incontra la coreografia e il palcoscenico alterna il teatro con la sincronizzazione di gruppo o di coppia.



LE SCUOLE Professional Ballet di Pina Testa; Obiettivo Danza di Stefano Angelini; Professional Ballet di Fortuna Capasso; Chorós Meráki di Stefania Fuschini e Enza D’Auria; More Dance Studio di Rossella Rocciola; Other Dances di Antonio Iavarone; In punta di piedi di Antonietta, Stefania e Valentina Botta; Danza in prima di Silvia Lambiase; Fitdance di Alessandra Sciarappa.



La serata è a cura di Stefano Angelini e Pina Testa, la direzione artistica è affidata a Fortuna Capasso.



INFO UTILI Per l’ingresso allo spettacolo (costo 10 euro) è obbligatoria la prenotazione. Per ulteriori informazioni segreteria@cinemateatrocharlot.it; 350 91099146.