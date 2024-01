Costa d’Amalfi. Quattro posti a bando per il Servizio Civile Universale al Distretto Turistico

Quattro posti a bando per il Servizio Civile Universale al Distretto Turistico Costa d’Amalfi. Le domande possono essere presentate fino al 15 febbraio 2024 alle ore 14.00.

Per un anno giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni possono prendere parte nella nuova edizione del progetto “La storia che abbiamo 2024” per la promozione del patrimonio artistico, paesaggistico e culturale del territorio, promosso da Arci Servizio Civile e attuato dal Distretto Turistico.

Il compenso per il servizio civile è fissato in 507,30 € al mese, con un impegno di 25 ore settimanali. La sedi di assegnazione sono presso il centro Pane di Praiano per due volontari e presso la sede legale del Distretto a Maiori, in corso Reginna, per due volontari.

I volontari saranno pienamente coinvolti nel supporto alle attività necessarie a fornire servizi di informazione e accoglienza dei visitatori italiani e stranieri in una delle mete turistiche più gettonate al mondo. Ad esempio, supporteranno gli operatori dell’infopoint turistico per: raccolta dati statistici relativi ai flussi turistici sul territorio; raccolta e distribuzione del materiale turistico informativo; supporto al lavoro di front office e back office dello sportello. Parteciperanno alla realizzazione di incontri pubblici dedicati al turismo sociale, collaboreranno alla realizzazione di visite guidate, accompagnando i gruppi alla scoperta di nuove località, tradizioni, monumenti storici, con l’intento di creare occasioni di arricchimento culturale e di promozione e di valorizzazione delle risorse del territorio. Gli operatori volontari collaboreranno insieme agli operatori del Distretto anche nella creazione e gestione del portale dedicato al turismo, in particolare: ausilio nel caricamento di materiali divulgativi in formato digitale; supporto nella gestione e aggiornamento quotidiano delle informazioni trasmesse; cooperazione alla ricerca, selezione ed aggiornamento del materiale informativo.

Il percorso, così strutturato, oltre che a racchiudere una serie di interessanti esperienze immersi nel cuore della Costiera amalfitana, lascerà ai giovani volontari importanti conoscenze e competenze, che potranno essere di valido supporto qualora decidessero di intraprendere un percorso lavorativo nell’accoglienza, e non solo.

Come candidarsi

Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre le ore 14.00 del 15 febbraio 2024. Occorre scegliere il progetto “La storia che abbiamo 2024” di Arci Servizio Civile, selezionando poi la sede di Praiano o la sede di Maiori secondo la propria preferenza.

Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione domanda occorre che il candidato sia riconosciuto dal sistema DOL.

1 – I cittadini italiani residenti in Italia o all’estero possono accedervi esclusivamente con SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid sono disponibili tutte le informazioni su cosa è SPID, quali servizi offre e come si richiede. Per accedere alla piattaforma DOL occorrono credenziali SPID di livello di sicurezza 2.

2 – I cittadini di Paesi appartenenti all’Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, qualora non avessero la disponibilità di acquisire lo SPID, potranno accedere ai servizi della piattaforma DOL attraverso apposite credenziali da richiedere al Dipartimento, secondo la procedura disponibile sulla home page della piattaforma stessa.

Il bando completo è disponibile sul portale del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale al link: https://www.politichegiovanili.gov.it/