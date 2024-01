Stato contro Nolan, sabato 13 al Teatro Genovesi

C’è l’attualità, c’è un rimando ai film processuali, c’è il teatro e c’è una fortissima vena etico-politica in “Stato contro Nolan” lo spettacolo che la Compagnia dell’Eclissi porta in scena da sabato 13 gennaio 2024, alle ore 21.15, al Teatro Genovesi a Salerno.

L’indagine sulla drammaturgia contemporanea della compagnia salernitana, è il caso di dire, approda alla recente scrittura di Stefano Massini, autore di grande successo, che nel 2022, primo italiano nella storia della prestigiosa competizione, ha vinto con Lehman Trilogy ben cinque Tony Award. Massini è noto al grande pubblico anche per i monologhi interpretati ogni giovedì sera alla trasmissione televisiva Piazzapulita di Corrado Formigli.

Si replica domenica 14 gennaio alle ore 19 e sabato 20 gennaio alle ore 21.15. In scena Felice Avella, Maurizio Barbuto, Marco De Simone, Marica De Vita, Lea Di Napoli, Ernesto Fava, Gerarda Mariconda, Alfredo Marino ed Enzo Tota. La regia è di Marcello Andria. Le musiche originali sono di Marco De Simone, la scenografia di Alfredo Marino ed Emanuela Barone, i costumi di Angela Guerra. Info e prenotazioni al 338 2041379.

Marcello Andria che di questo spettacolo ne firma la regia, nelle note scrive così: “Pubblicato da Einaudi nel 2019, “Stato contro Nolan” è un legal di natura commerciale, che innesca una serrata e lucida riflessione su temi civili, ma, prima ancora, etici: il significato e il valore pubblico della parola, in particolare di quella stampata; il ruolo essenziale della paura, dispositivo primordiale di orientamento della coscienza collettiva; il corto circuito fra interessi finanziari e comunicazione; i confini morali nell’applicazione delle leggi del mercato; l’uso sconsiderato delle armi e l’eccesso di autodifesa; la discriminazione e il rifiuto del diverso, e via di seguito. Nodi problematici di estremo rilievo e scottante attualità, in un’epoca, qual è quella che viviamo, di sistematica distorsione, o manipolazione a fini politici, della realtà”.

IL PLOT. Nel luglio del 1956 la sonnolenta contea di Leister nel cuore degli Stati Uniti d’America – un posto tranquillo dove gli abitanti si conoscono tutti e, a dispetto del messaggio di benvenuto che si legge un po’ dovunque, diffidano di qualunque estraneo osi avvicinarsi – è scossa da un fatto di sangue. Un innocuo vagabondo, penetrato per caso nella fattoria di una famiglia di anabattisti, viene abbattuto a colpi di fucile dal patriarca, convinto che il malcapitato intendesse aggredire la giovane nipote Elsie. Per settimane il quotidiano locale “Leister Telegraph” dedica ampio spazio all’evento, fornendone una versione falsata, distorta, che, in sostanza, tende a denigrare la vittima e a magnificare il coraggio del vecchio giustiziere improvvisato.

Teatro Genovesi, via Sichelgaita 12/a, Salerno; parcheggio riservato.