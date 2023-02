Cos’è la trasformazione digitale?

Il processo tecnologico sta rivoluzionando ogni aspetto della quotidianità, e questo vale anche per le aziende che stanno vivendo la cosiddetta trasformazione digitale.

Si tratta di un processo di trasformazione dei processi attraverso l’utilizzo delle tecnologie per soddisfare le mutevoli esigenze aziendali e di mercato. Questa trasformazione interessa ogni settore rivoluzionando ruoli tradizionali come le vendite, il marketing e il servizio clienti.

La trasformazione digitale ha rivoluzionato il mondo della formazione, offrendo nuove opportunità per apprendere, come ad esempio l’erogazione a distanza del diploma delle scuole superiori, come quello che si può prendere con l’istituto IC Santa Sofia. Rivoluzione digitale ha creato una nuova era di connessioni e interazioni sociali, rendendo più facile che mai per le persone di tutto il mondo di connettersi e condividere idee.

Questo si vede soprattutto nell’ambito lavorativo, con la nascita di nuove possibilità di lavoro e riducendo le barriere all’entrata nel mondo del lavoro. Ma vediamo nel dettaglio cosa si intende per trasformazione digitale e quali vantaggi offre alle aziende e al consumatore.

Trasformazione digitale: come funziona

Poiché la trasformazione digitale avviene in modo diverso per ogni azienda, può essere difficile individuare una definizione che si applichi a tutte. Tuttavia, in termini generali, definiamo la trasformazione digitale come l’integrazione della tecnologia digitale in tutte le aree di un’azienda, con conseguenti cambiamenti fondamentali nel modo in cui operano le aziende e il valore aggiunto che hanno.

Oltre a ciò, si tratta di un vero e proprio cambiamento culturale che richiede alle organizzazioni di sfidare continuamente ciò che si conosce e sperimentare processi nuovi, e persino far fronte ad un fallimento. Ciò a volte significa modificare i processi aziendali consolidate su cui le si sono affidate per anni a favore di pratiche nuove ancora in fase di sperimentazione ma che possono portare a importanti vantaggi.

La prima fase che porta alla trasformazione digitale è quella di individuare una criticità da risolvere. Il motivo della trasformazione digitale della tua organizzazione potrebbe riguardare il miglioramento dell’esperienza del cliente, l’aumento della produttività o l’aumento della redditività, ad esempio.

Sono tante le motivazioni che possono spingere un’azienda alla trasformazione digitale. Ma di gran lunga, la ragione più probabile è che devono farlo per sopravvivere alla concorrenza.

La trasformazione digitale sta cambiando il modo in cui viene svolto il business e, in alcuni casi, sta creando classi di business completamente nuove. Con la trasformazione digitale, le aziende rivoluzionano il loro modo di funzionare sotto ogni aspetto, dai sistemi interni alle interazioni con i clienti sia online che di persona. Si pongono grandi interrogativi come “Possiamo cambiare i nostri processi in modo da consentire un migliore processo decisionale, efficienze rivoluzionarie o una migliore esperienza del cliente con maggiore personalizzazione?”.

I vantaggi della trasformazione digitale

Il primo vantaggio che porta la trasformazione digitale è la riduzione dei costi. Infatti, tenendo conto dei costi, le aziende utilizzano il digitale per migliorare l’efficienza delle risorse, supportare la produttività dei lavoratori, ridurre i costi generali e di produzione e semplificare il servizio post-vendita.

La qualità del prodotto e del servizio è un chiaro elemento di differenziazione in qualsiasi mercato, indipendentemente dal settore. La trasformazione digitale aiuta le aziende a fornire una qualità maggiore, mettendo in atto strategie e tecnologie per ridurre le rilavorazioni e gli scarti oltre ad aumentare la tracciabilità.

Un innegabile vantaggio del passaggio al digitale è che i processi digitali bloccano gli errori eliminando il dispendioso inserimento manuale dei dati e le inefficienze umane. I processi digitali sono intrinsecamente più fluidi e meno rischiosi di qualsiasi processo che coinvolga persone soggette a errori.

Inoltre, la trasformazione digitale offre una maggiore efficienza operativa. Attraverso una trasformazione dei processi le aziende possono consolidare i processi manuali disordinati e ridurre i costi generali integrandoli con i sistemi di back-office, automatizzando i processi di consegna e gli aggiornamenti dei prodotti, abilitando l’attivazione tra dispositivi, gestendo più varianti di prodotto e altro ancora. Con i processi aziendali digitali è anche possibile risparmiare tempo e di conseguenza porta l’azienda ad una maggiore efficienza.

La trasformazione digitale è quindi il primo passo che pone le basi per una successiva crescita aziendale.