Da un uovo di Pasqua può nascere un fiore!  L’iniziativa dell’Ente del “Terzo Settore Ecologia Diritto&Ambiente” per tutelare le api e l’ambiente.

“Se le api scomparissero, all’uomo non rimarrebbero che quattro anni di vita”. Questa frase attribuita ad Einstein ci fa comprendere l’importanza delle api e della loro opera d’impollinazione: l’ape vola di fiore in fiore per trovare il nettare e contemporaneamente porta il polline, utile per la riproduzione del fiore. E’ importante quindi che ci siano fiori belli e profumati che attirino le api capaci di fecondarli. I soci dell’Ente del Terzo Settore Ecologia Diritto&Ambiente, presieduto dall’avvocato Michele Landi, hanno compreso da tempo quanto siano importanti le api per il nostro pianeta è hanno dato vita ad una importante iniziativa “Un uovo per l’ambiente” attraverso la quale, vendendo delle uova di cioccolato, sono stati raccolti fondi per finanziare la produzione di miele al 100% naturale. “Con il ricavato della vendita di quattro uova siamo riusciti a far produrre 400 grammi di miele. Il progetto, iniziato nel periodo di Pasqua dello scorso anno, è stato molto apprezzato dalla comunità salernitana ed è stato sostenuto da tante aziende e privati” – ha spiegato l’avvocato Michele Landi – “Grazie al ricavato delle donazioni è stato possibile adottare più di un alveare consentendo ad un apicoltore: Nicola Cestari di Tardiano di Montesano Sulla Marcellana, di affrontare le spese necessarie per produrre miele di pregiatissima qualità che, raccolto in vasetti, è stato donato a tutti coloro che hanno sostenuto l’iniziativa: il “Rotary Club Salerno Est”, presieduto dal professor Rodolfo Vitolo (Past President Marilena Montera); il “Rotaract Salerno Est” presieduto dal dottor Norè Laus (Past President Mario Notaroberto); l’associazione “ Limen” presieduta dal dottor Gianni Fiorito e l’Assessore alla Sicurezza del Comune di Salerno, il dottor Claudio Tringali, che l’anno scorso ha donato le uova di pasqua ai volontari della “Protezione Civile di Salerno” come gesto di riconoscimento per il lavoro svolto nel difficile periodo della pandemia. A sostenere l’iniziativa è stato anche il dottor Gianluca Vinciguerra de “La Tecnica “ e la “Cassa di Risparmio Salernitana – CaRiSal” , presieduta dal dottor Domenico Credendino, che è stata la principale sostenitrice del progetto, sia con la donazione di centinaia di uova di Pasqua agli alunni dell’ Istituto Smaldone di Salerno, diretto dal Direttore Tecnico Vincenzo Perrone e dal Direttore Sanitario Maria Pia Pacella, che accoglie e cura bambini con gravi difficoltà gravi uditive, sia con il contributo destinato alla costruzione degli alveari”. Le uova, prodotte dall’azienda dolciaria “Dolmarr” di Battipaglia, sono state realizzate nel rispetto dell’ambiente:” L’intera confezione contenente l’uovo è stata realizzata in materiale totalmente riciclabile; anche la sorpresa contenuta all’interno dell’uovo non era il solito giocattolo di plastica, ma consisteva in alcuni semi di piante floreali, di svariati colori, che potevano essere piantati per far nascere fiori utili alle api impollinatrici. Abbiamo anche organizzato un contest fotografico al quale hanno partecipato tutti coloro che hanno piantato i semi contenuti nell’uovo dai quali sono nate delle bellissime piante con fiori dai colori bellissimi. Il contest è stato vinto dall’avvocato Valentina Dell’Acqua che ha realizzato anche un interessante video dove si vedono le api che si nutrono tra i fiori”, ha raccontato il presidente Landi che ha annunciato che:” Anche quest’anno , con rinnovato entusiasmo, l’ente “Ecologia Diritto&Ambiente” si appresta a ripetere l’iniziativa: il successo ottenuto e la partecipazione così estesa è stata una grande dimostrazione di attenzione dei salernitani verso le tematiche di tutela ambientale”.

Aniello Palumbo