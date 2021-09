Corsi in Corti, concerto per violino e violoncello a Cava.

Giovani violinisti e violoncellisti in scena, a Cava dè Tirreni, per il penultimo appuntamento di “Corsi in Corti”, mercoledì 1 settembre, al Complesso di Santa Maria al Rifugio (ore 20.30, ingresso gratuito).

Per la rassegna dedicata agli studenti delle masterclass curate dall’Accademia “Jacopo Napoli” e tenute da prestigiosi maestri, si esibiscono allievi della violinista Sonig Tchakerian, docente all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia a Roma, e del violoncellista Patrizio Serino, primo violoncello dell’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino.

Nel concerto conclusivo di “Corsi in Corti”, giovedì 2 settembre (ore 20.30, ingresso gratuito), i riflettori saranno invece puntati sui pianisti allievi della masterclass di Sergio De Simone, docente al Trinity Laban Conservatoire di Londra e all’Universität für Musik di Graz.

I concerti si svolgono nel rispetto delle norme previste dall’emergenza sanitaria.

Info: facebook.com/AccademiaMusicaleJacopoNapoli www.jacoponapoli.it