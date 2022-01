Coronavirus, aggiornamento 7 gennaio, 12 decessi e 9.739 nuovi casi nelle ultime 24 ore.

Sono 9.739 i nuovi contagi da coronavirus oggi 7 gennaio in Campania , secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 19 morti.

I nuovi casi sono emersi dall’analisi di 57.570 tamponi la cui percentuale positiva sul totale di quelli analizzati è pari al 16,91%. Nel bollettino odierno diffuso dall’unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 19 nuovi decessi, 12 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 7 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri.

Raggiunta in Campania quota mille ricoverati per Covid tra terapie intensive e degenza: sono 70 i pazienti Covid ricoverati nei reparti di terapia intensiva (3 in meno rispetto a ieri) e 929 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza, 61 in più rispetto al dato diffuso ieri, per un totale di 999 ricoverati.

Il numero di posti letto di terapia intensiva occupati è quindi pari al 9,97% del nuovo numero totale di posti letto disponibili su base regionale. I posti letto di degenza occupati sono invece 929 sul totale di 3.160 posti letto di degenza disponibili (tra posti letto Covid e offerta privata), con una percentuale di occupazione pari al 29,3%.

Campania verso la zona gialla e la didattica a distanza. L’impennata dei casi positivi al Covid – ormai nel territorio regionale si viaggia tra i 15 e i 16mila positivi giornalieri – e l’incremento dei ricoveri ospedalieri (superate tutte le soglie critiche) faranno piombare da lunedì 10 gennaio la Campania in zona gialla. L’ufficializzazione dovrebbe arrivare, nel pomeriggio, dal Governo.