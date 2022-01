Scuola, Governo pronto ad impugnare ordinanza di De Luca.

Si profila un braccio di ferro tra Governo e Regione Campania sulla scuola.

Il governo è orientato ad impugnare la decisione di tenere chiuse fino a fine gennaio le scuole elementari e medie in Campania, annunciata dal governatore della Vincenzo De Luca. Lo si apprende da fonti di Palazzo Chigi. Per l’impugnativa, viene chiarito, è necessario un passaggio in Consiglio dei ministri.

Da Palazzo Chigi filtra già la linea dura del Governo Draghi contro la decisione, ormai imminente, del presidente delle Regione Campania a tenere chiuse fino a fine gennaio le scuole elementari e medie.

L’ordinanza non è ancora stata pubblicata, anche se tutto lascia credere che sia questione di poche ore: in ogni caso, il Governo ha lasciato intendere che le scuole della Campania, come nel resto d’Italia, dovranno aprire a partire da lunedì 10 gennaio in maniera regolare.