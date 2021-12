Sono 1.621 i nuovi contagi da coronavirus in Campania secondo il bollettino di oggi, 15 dicembre.

Registrati inoltre altri 6 morti: 2 decessi sono avvenuti nelle ultime 48 ore mentre 4 sono avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. 37.416 i test effettuati.

In Campania sono 25 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 395 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.