Coronavirus, aggiornamento 13 maggio, 5 decessi e 3.653 nuovi casi nelle ultime 24 ore.

Resta stabile, in Campania, l’indice di contagio.

Secondo i dati del Bollettino ordinario della Regione Campania, sono 3.653 i neo positivi al Covid su 21.152 test esaminati.

Ieri l’indice di contagio era pari al 17,52%, oggi 17,27%.

Cinque i deceduti nelle ultime 48 ore; 1 deceduto in precedenza ma registrato ieri. Negli ospedali lieve aumento di ricoveri in terapia intensiva con 37 posti letto occupati (+2 rispetto a ieri); continua il calo, invece, in degenza con 615 posti letto occupati (-18 rispetto a ieri). (ANSA).