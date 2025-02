Convergenze entra nella telefonia mobile

Convergenze S.p.A. Società Benefit e B-Corp (EGM: CVG), operatore di tecnologia integrato attivo nei settori Telecomunicazioni ed Energia 100% green, presente sul territorio nazionale attraverso il brevettato network EVO (Electric Vehicle Only) e la rete in fibra ottica proprietaria con l’innovativa tecnologia XGS-PON, comunica l’ingresso nel mercato della telefonia come Mobile Virtual Network Operator (MVNO), in partnership con l’operatore nazionale TLC Vianova S.p.A. (“Vianova”), consolidando ulteriormente la propria strategia di diversificazione dell’offerta e di innovazione.

Grazie alla collaborazione strategica con Vianova, Convergenze opererà sulla rete Vodafone offrendo ai propri clienti i più avanzati standard tecnologici, tra cui il 5G e il VoLTE (Voice over LTE – impostazione che permette di effettuare e ricevere chiamate voce in alta definizione). Il nuovo servizio, la cui disponibilità è prevista a partire dal 2° trimestre 2025, sarà accessibile sia tramite SIM fisica che eSIM, dando preferenza a quest’ultima. La scelta delle eSIM riflette l’impegno di Convergenze verso la sostenibilità, con la riduzione dell’impatto ambientale associato alla produzione di materiali plastici.

L’offerta sarà esclusivamente in modalità ricaricabile e sarà rivolta sia al segmento privati che business, garantendo un’ampia flessibilità grazie a opzioni modulabili di dati e/o voce. Saranno inoltre introdotti pacchetti specifici per viaggiatori extra-UE, con soluzioni adatte a durate sia annuali che mensili, in grado di rispondere alle esigenze di una clientela diversificata e in mobilità.

I clienti potranno gestire il proprio credito in modo semplice e intuitivo attraverso l’applicazione Convergenze o l’area riservata Pandora. Sarà inoltre possibile attivare la modalità di autoricarica, integrando direttamente i costi nella fatturazione dei contratti TLC già in essere.

Questa iniziativa segna un ulteriore e importante passo nella strategia di crescita e sviluppo di Convergenze, e rafforza il ruolo della Società come operatore tecnologico integrato e sostenibile, in linea con i principi caratterizzanti la Società Benefit.

Con l’integrazione del mobile nel proprio business, Convergenze offre un portafoglio completo di prodotti nel settore delle telecomunicazioni, posizionandosi come un punto di riferimento per soluzioni tecnologiche integrate e sostenibili.

Rosario Pingaro, Presidente e Amministratore Delegato di Convergenze, ha dichiarato: “Siamo felici di annunciare lo sbarco su un nuovo mercato, quello della telefonia mobile, caratterizzato da opportunità in crescita. Abbiamo deciso di entrare in questo settore per implementare la nostra offerta di servizi e poter offrire numerose soluzioni per i clienti privati e business. Siamo convinti che fidelizzare gli utenti e offrire loro soluzioni sempre più performanti e tecnologicamente avanzate, con tariffe competitive trasparenti, siano alla base di un modello di business vincente”.

La collaborazione con Vianova aggiunge valore al progetto, come sottolineato da Stefano Luisotti, Amministratore Delegato di Vianova: “Collaborare con persone che stimiamo, protagoniste di un percorso innovativo e sostenibile, è per noi un’importante opportunità. Questa partnership segna un passo significativo nel consolidamento del ruolo di Vianova come abilitatore di altri operatori mobili, reso possibile dalle competenze del nostro personale e dai continui investimenti nella nostra infrastruttura tecnologica.”